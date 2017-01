De l’avis des spécialistes, il s’agit d’un « vrai Monte-Carlo », avec un condensé de toutes les difficultés inhérentes à cette épreuve. L’équipe Citroën Total Abu Dhabi WRT n’est pas épargnée, loin de là ! Lors de cette seconde étape, Kris Meeke a dû se retirer après une sortie de route. Les deux Citroën C3 WRC poursuivront tout de même leur course demain, en quête de points au Championnat du Monde des Constructeurs.

Cette seconde journée se composait de deux boucles de trois épreuves spéciales tracées dans les Hautes-Alpes. Les deux tiers étant recouverts de glace et de neige, l’ensemble des concurrents adoptaient les pneus Michelin Pilot Alpin A4L/R1 cloutés.

La nuit avait été courte pour les mécaniciens de Citroën Racing, qui permettaient à Stéphane Lefebvre et Gabin Moreau de revenir en course. Jeudi soir, l’équipage de la C3 WRC n°8 s’était arrêté dans l’ES2, embrayage hors-service après avoir tenté de sortir d’un fossé enneigé.

Cinquièmes après la première étape, Kris Meeke et Paul Nagle s’emparaient de la deuxième place au point stop de l’ES3. Mais dans l’ES4, l’équipage sortait de la route après être parti en glisse sur une plaque de glace. Avec une suspension cassée, ils étaient contraints d’en rester là.

Découvrant totalement ce type de conditions, Stéphane Lefebvre progressait au fil des spéciales. Il signait notamment un quatrième temps dans l’ES5 et remontait plus d’une cinquantaine de concurrents au cours de la journée. Il terminait l’étape en douzième position du classement général.

Malgré les conditions délicates, Craig Breen et Scott Martin réalisaient une très belle prestation à bord de leur WRC de la génération précédente. Ils prenaient la cinquième place à Dani Sordo dans l’ES7, avant de rétrograder d’un rang après une escapade hors de la route dans la dernière spéciale du jour.

Après cette longue journée, la troisième étape emmènera les concurrents de Gap à Monaco. Avant cela, il faudra venir à bout de cinq spéciales totalisant 121,39 km.

YVES MATTON, DIRECTEUR DE CITROËN RACING

« Il est difficile de tirer un bilan positif en voyant nos deux voitures passer par le Rally2. Dans la mesure où Kris visait la victoire, il devait attaquer et il était d’ailleurs en deuxième position lorsqu’il est sorti. Heureusement, la voiture n’avait quasiment aucun dommage et il sera de retour demain, cette fois pour emmagasiner de l’expérience. En outre, nos deux équipages essaieront de marquer un maximum de points au Championnat du Monde des Constructeurs. »

KRIS MEEKE

« Les conditions étaient difficiles, comme souvent au Monte-Carlo. Certains virages étaient recouverts d’une couche de glace vive et il était difficile d’estimer le grip. Je me suis fait surprendre dans un virage à gauche. La voiture s’est déportée à l’extérieur et nous avons touché sur le côté droit. Comme un bras de suspension était cassé, nous avons dû en rester là. C’est une déception pour moi comme pour l’équipe, ce n’est évidemment pas le début de saison dont nous rêvions. Nous ne pouvons évidemment plus viser un bon résultat, mais nous continuerons demain pour poursuivre notre apprentissage de la C3 WRC. »

STÉPHANE LEFEBVRE

« Nous avons véritablement commencé notre course aujourd’hui. Je me suis un peu cherché avec la voiture dans des conditions inédites pour moi. Au fil des spéciales, nous avons beaucoup appris. Maintenant, il faut que je trouve de la constance et de la performance pour réduire l’écart avec les meilleurs. Pour cela, je pense que je dois mieux exploiter les pneus cloutés. »

CRAIG BREEN

« Je suis satisfait, à vrai dire je n’aurais jamais pensé être si près des voitures 2017 ! Nous avons perdu la cinquième place en faisant une petite sortie de route, mais ce n’est pas très grave. Je ne m’étais jamais senti autant en confiance sur ce rallye et nous avons fait de bons chronos dans des conditions difficiles. Nous sommes motivés pour poursuivre sur notre lancée demain. »