Rentrée depuis trois ans dans une réglementation technique coûteuse, avec l’apparition des V6 hybrides turbocompressés, la Formule 1 réfléchit déjà à son avenir, qui se profile à l’horizon 2021, et se demande si elle doit effectuer une révolution ou changer quelques points en gardant les parties de la recette qui fonctionnent.

"Nous avons eu une très bonne discussion à Paris et je pense que ce qui en est ressorti est que l’on devrait essayer de conserver la réglementation actuelle en y apportant quelques changements nécessaires" explique Mattia Binotto, directeur technique de Ferrari.

"Je ne vois pas l’intérêt de tout changer, tout le monde de l’automobile se dirige vers l’hybride et c’est une technologie que nous avons déjà en F1, donc je pense que nous devons la conserver".

Les directeurs d’écurie se sont rencontrés à Paris et ont envisagé toutes les solutions, comme le confirme James Allison : "Une série de possibilités et de lignes directrices ont été demandées aux équipes et l’on se retrouvera dans les prochains mois pour en discuter. Ce qui est important, c’est que le moteur garde une certaine direction dans laquelle il s’est déjà dirigé et il est également important qu’il garde une importance dans la compétition".

James Key veut également conserver ces moteurs qui, bien que décriés, sont à la pointe de la technologie et sont sur le point de développer une puissance jamais vue en F1. Toutefois, l’idée serait de les rendre moins coûteux à développer afin d’attirer de nouveaux constructeurs et d’augmenter leur volume sonore.

"Je pense que ce sont des machines incroyables et nous ne parlons pas assez du fait qu’ils sont exceptionnels" reconnaît James Key, directeur technique de Toro Rosso. "Cependant, la plupart des équipes sont clientes et quand les moteurs ont autant d’importance sur le niveau global de la voiture et que l’on ne peut rien faire s’il est mauvais, et mon équipe a déjà vécu ça, c’est alors très compliqué".

Key a également regretté le prix actuel des moteurs : "Les coûts pour les clients sont terriblement élevés. S’il y a une solution pour mieux les contrôler et améliorer notre situation, elle serait bienvenue".