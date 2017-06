Souvenez-vous : dans le courant de l’année 2016, un projet de rachat de McLaren par des investisseurs chinois, présenté par Ron Dennis, avait été rejeté par le Conseil d’Administration de l’équipe de Woking.

Ces investisseurs sont toujours intéressés par la Formule 1 selon les dernières rumeurs et seraient maintenant prêts à mettre sur pied une équipe à 100% nouvelle.

Il est un peu trop tard pour 2018 selon Christian Horner, qui a révélé que certains des employés de Red Bull avaient été contactés pour rejoindre cette équipe dont on ne sait pas grand chose.

Ross Brawn a également confirmé que des approches ont eu lieu mais les Chinois exigeraient aussi une meilleure répartition des revenus. Ce qui ne pourra être fait avant 2021 à moins que toutes les équipes acceptent, de manière unanime, de déchirer les Accords Concorde actuels. Peu probable...

Pour entrer en Formule 1, une équipe doit répondre à un appel d’offres officiel de la part de la FIA. Celui-ci n’a pas été lancé pour le moment mais il pourrait l’être si le projet est considéré comme sérieux.

Une caution de 20 millions de dollars et un plan financier à 5 ans est également exigé, afin de juger de la solidité d’un projet et éviter ce qui s’est passé avec HRT, Caterham et, plus récemment Manor - Marussia.