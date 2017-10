Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas pour Haas qui a vécu une première journée difficile sur le circuit d’Austin. Grosjean et Magnussen n’ont pas réussi à tirer le meilleur de leur voiture hier et ne savent pas franchement à quoi s’en tenir pour la suite du week-end.

"Nous n’avons pas fait du mieux que nous pouvions ce vendredi," regrette Romain Grosjean.

"Nous avons eu un problème avec les pneus ultra-tendres l’après-midi donc nous sommes loin sur la feuille des temps. Ceci dit, nous n’avons pas réussi à trouver le bon fonctionnement de la voiture. Nous devons travailler dessus et je crois que c’est lié à l’utilisation des pneus. Nous savons que c’est parfois une des difficultés que nous rencontrons. Une fois cela fait, je pense que la voiture reviendra à son niveau".

Kevin Magnussen est plus pragmatique que son équipier et comme ce dernier, évite d’aborder le petit incident lors duquel il a gêné le Français. Le Danois ne se risque pas à des pronostics sur le niveau de la voiture.

"C’était peu concluant mais je dirais que ce n’était pas une mauvaise journée. C’est toujours bien de pouvoir tester les pneus intermédiaires, ce que nous avons fait en début de première séance, et de voir où se forment les flaques sur la piste. Nous avons eu quelques problèmes mécaniques qu’il a fallu régler, des petites choses, mais la voiture est bonne, l’équilibre est correct et c’est le principal".