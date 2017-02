Le parlement européen a encore fait un pas vers une enquête concernant la Formule 1. La vente de la F1 à Liberty Media a soulevé des inquiétudes quant à un conflit d’intérêt puisque lors de la finalisation de la transaction, la FIA a récupéré la jolie somme de 80 millions de dollars. Comme attendu depuis que ce conflit d’intérêt a été évoqué, le parlement européen veut lancer une enquête immédiate.

« Le vote concernant cette décision a été validé aujourd’hui avec 476 voix pour et 156 contre » fait état le parlement. La F1 risque une amende de 168 millions de dollars et l’invalidation de certains contrats consécutifs à cette vente.

L’appel à enquêter avait été lancé par Anneliese Dodds, parlementaire européenne et députée britannique : « Je suis heureuse que le parlement européen ait entendu mon appel pour une enquête complète et immédiate face aux pratiques injustes en Formule 1. Les petites équipes, même si elles ont terminé dernières, sont injustement punies par une allocation d’argent qui va toujours enrichir les grandes équipes ».

Force India et Sauber ont également déposé une plainte auprès des instances européennes en ce sens en 2015, qui a mené à la création d’un groupe de réflexion interne pour gérer les problèmes sportifs, mais cette plainte doit encore être étudiée par la commission.

« Les problèmes en F1 vont bien au delà de la distribution des primes puisque des inquiétudes sont également soulevées suite à l’accord avec l’organisme anglais chargé des impôts qui permet à la discipline de ne payer que 2% de taxes » poursuit Dodds.

Ces deux motifs de plaintes seront donc complétés par le conflit d’intérêt suite à la généreuse somme récupérée par la FIA lors de la vente, et ces trois problèmes réunis pourraient bien former une épine dans le pied de la F1, alors qu’elle s’apprête à entrer dans une nouvelle ère sportive et commerciale.