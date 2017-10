« Un Grand Prix gagné au mérite » : tel était le message de Red Bull pour Max Verstappen pendant le tour de célébration à la radio. Au contraire de sa première victoire en Espagne (les deux Mercedes s’étaient télescopées au premier tour), l’an dernier, le Néerlandais a ici gagné pleinement à la régulière en battant Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo sans aucune contestation.

Tel était justement le souhait de Max Verstappen : gagner au mérite ! Il était donc évidemment aux anges en conférence de presse.

« Toute la course s’est bien passée. Une fois que j’ai dépassé Lewis, je pouvais simplement me concentrer sur mon rythme et m’occuper de mes pneus. Et quand j’avais besoin d’accélérer, j’avais le rythme pour le faire. Donc c’était très plaisant. Je pense que c’est la première fois que j’ai une course comme cela dans ma carrière, et j’ai gagné ! Donc, oui, c’était formidable. L’équilibre de la voiture était formidable dans le deuxième secteur. »

« Je devais rester très concentré parce qu’à cause des retardataires, vous pouviez facilement perdre beaucoup de temps. J’ai presque été mis hors-couse au virage 1 quand j’ai dépassé deux retardataires mais à partir de là, oui, j’ai pu tout contrôler. Je suis très heureux bien sûr. »

Le dépassement de Max Verstappen sur Lewis Hamilton, au 4e tour, était à la fois autoritaire et propre. C’était sans doute un des grands tournants de ce dimanche.

« J’ai pris un bon élan à la sortie du dernier virage et ensuite j’ai choisi l’intérieur. Bien sûr je savais que Lewis avait beaucoup plus à perdre parce qu’il se bat pour le championnat, donc peut-être que j’ai pris un peu plus de risque pour cette raison, mais c’était ma seule chance. Il était un peu moins rapide pendant les premiers tours, donc j’ai utilisé l’énergie que j’avais. »

Le Néerlandais a un peu souffert au niveau du cou ce week-end et la chaleur ambiante à Sepang ne rendait pas les conditions de course plus faciles. Pas de quoi l’empêcher de triompher !

« Vous vous fatiguez un peu en course, bien sûr. J’ai pensé un peu à lever le pied en course, si j’avais eu à forcer un peu plus en fin de course. C’était une course très difficile mais pendant tout le week-end, je ne me suis pas senti très bien, donc ça n’aide pas quand vous disputez le week-end le plus rude de la saison, mais heureusement, j’ai réussi à tenir donc c’était très bien. »

La Red Bull était véloce, sur le sec, et qui plus est à Sepang, une piste qui compte pourtant deux grandes lignes droites. Est-ce que cela signifie que les monoplaces autrichiennes seront rapides sur tous les circuits désormais ?

« Je l’espère. Je ne m’attendais pas à gagner ici et à être plus rapide que les Mercedes, mais je pense que notre rythme pendant tout le week-end était convenable. Bien sûr en qualifications, c’est un peu plus délicat pour nous d’être devant les Mercedes mais nous savons qu’en course, normalement, notre voiture est un peu plus solide et nous pouvons aussi assez bien préserver nos pneus, donc j’espère que c’est un avantage pour les prochaines courses. »

« Mais il faut attendre pour le savoir. Lors de chaque week-end, vous devez bien régler la voiture. Nous étions vraiment rapides donc désormais nous devrions être rapides sur chaque piste, mais vous ne pouvez jamais en être à 100 % sûr. »

A Sepang, la Red Bull était particulièrement à l’aise dans la deuxième portion du circuit. Or ce secteur ressemble beaucoup au circuit de Suzuka dans son entièreté… Pour autant, c’était la Ferrari qui était la voiture à battre, reconnaît Max Verstappen.

« Si vous regardez la performance de Sebastian, bien sûr, les Ferrari auraient été vraiment solides. C’est bien sûr un cadeau [l’abandon de Kimi Räikkönen avant le départ], cela fait un concurrent de moins, mais nous ne savons jamais à quel point il aurait été rapide en course. »

Cette victoire met à un terme à une incroyable mauvaise série pour Max Verstappen. Il n’était plus monté sur le podium depuis la Chine et a depuis compté sept abandons…

« C’est une saison spectaculaire, bien sûr. Je suis très heureux de gagner cette course et j’espère qu’à partir de maintenant, tout ira bien. Je ne dis pas que nous allons gagner chaque course mais nous pouvons au moins marquer quelques bons points. Mais jusqu’à maintenant, c’était vraiment une saison à oublier. »

Enfin, Max Verstappen peut-il comparer sa deuxième victoire en F1 à sa première en Catalogne ?

« Non parce qu’en Espagne, nous n’avions définitivement pas le rythme pour gagner. Aujourd’hui, nous l’avons fait et j’ai vraiment dû me battre pour dépasser, et ensuite pour préserver les pneus, donc c’était pour moi un peu différent, et en fait, ça me laisse une meilleure impression. »