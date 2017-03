La panique était tout doucement en train de s’installer chez Toro Rosso après les quatre premiers jours d’essais à Barcelone et il était impératif de commencer à se rassurer lors des quatre journées suivantes, avant d’embarquer pour l’Australie.

C’est en partie fait après une semaine nettement plus productive. Ceci dit, il était difficile de faire pire car à la moitié des essais, Sainz et Kvyat étaient les plus lents et les moins productifs parmi tous les pilotes, y compris ceux de McLaren et Sauber. Franz Tost et James Key avaient prévenu, de grands progrès étaient attendus pour conclure cette pré-saison.

La fiabilité est malheureusement perfectible sur le moteur Renault et les ennuis n’étaient pas terminés pour autant pour les pilotes Toro Rosso en cette deuxième semaine espagnole. C’est surtout Daniil Kvyat qui en a payé les conséquences avec une demi-journée de perdue, mais la fébrilité du bloc propulseur a surtout contraint l’équipe italienne à procéder à des changements de pièces, voire de l’ensemble, qui ont coûté du temps en piste.

Avec 401 tours cumulés cette semaine, Sainz et Kvyat ont limité la casse et travaillé sur la compréhension du châssis et des pneus de cette toute nouvelle STR12. Ces 1870 kilomètres représentent un bon total pour une seule semaine mais ne parviennent pas à donner le roulage nécessaire, ce qui laisse Toro Rosso à l’avant-dernière place de ce classement, entre Renault et McLaren.

Les gros progrès ont été constatés au niveau du chrono, qui n’avait aucunement été recherché la semaine dernière. Si Daniil Kvyat a été assez timide de ce côté et n’a pas exploité les ultra tendres, Carlos Sainz l’a fait et a descendu sa référence en dessous de la minute 20 secondes.

Malgré tout, la Toro Rosso semble afficher des performances ne valant pas mieux que le milieu de grille et subit une fiabilité toute relative. Même avec un petit coup de pouce de la part de Renault en début de saison, il sera difficile de viser mieux qu’un ou deux points à Melbourne si les, certes magnifiques, STR12 franchissent la ligne d’arrivée.

Bilan de Barcelone I et II