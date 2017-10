Sébastien Ogier estime que sa deuxième place en Espagne avait le goût d’une victoire. Le leader du Championnat du Monde FIA des Rallyes est désormais idéalement placé pour obtenir son cinquième titre consécutif chez les pilotes.

S’il ne parvenait pas à tenir le rythme de Kris Meeke au RallyRACC Catalunya - Rally de España, Sébastien Ogier a su tirer profit de l’abandon de Thierry Neuville pour prendre trente-sept points d’avance à deux rallyes de la fin de la saison.

« C’est une deuxième place au goût de victoire », confiait le Français. « Même s’il nous a manqué un peu de vitesse sur l’asphalte pour nous battre pour la victoire, nous avons fait une course solide, sans erreur. »

« Compte tenu de la physionomie du rallye, on savait qu’un podium serait un bon résultat et, d’un point de vue comptable, c’est une excellente opération pour nous. À notre arrivée en Catalogne, l’objectif était d’augmenter notre avance et le bilan est encore meilleur que ce que l’on envisageait. »

Le prochaine étape mènera les prétendants au titre au Dayinsure Wales Rally GB (26-29 octobre). Sébastien Ogier y aura sa première balle de match avant la finale au Kennards Hire Rally Australia (16-19 novembre).

En ouvrant la route outre-Manche, le pilote M-Sport devrait bénéficier des meilleures conditions dans des forêts souvent humides et boueuses. Cette situation devrait toutefois être beaucoup moins avantageuse sur les pistes poussiéreuses de Coffs Harbour.

« Je ne veux pas aller en Australie avec une faible avance tout en devant ouvrir la route et jouer le titre. Je voulais marquer de gros points en Espagne et conclure en Grande-Bretagne. C’est mon plan depuis le début. »

La troisième place en Catalogne de son équipier Ott Tänak a quasiment assuré le titre constructeurs à l’équipe M-Sport. Pour le sceller, il faudra que Sébastien Ogier, Ott Tänak, ou Elfyn Evans, termine le rallye, et ce quelque soit la position.

« L’objectif est clair : tenter de franchir la dernière étape et de concrétiser les deux titres sur le prochain rallye. »