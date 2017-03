Comme toutes les autres équipes, Haas terminait sa préparation à Barcelone aujourd’hui et alors que la voiture s’était montrée plutôt fiable jusqu’ici, la dernière journée de Romain Grosjean a été gâchée par une fuite d’huile qui l’a empêché de faire mieux que 76 tours.

"On ne se sent jamais totalement préparés après les essais et avant d’arriver en Australie" relativise Grosjean. "Nous n’avons que huit jours, ce qui n’en fait que quatre par pilote, et l’un d’eux a été sous la pluie la semaine dernière. Les grosses équipes sont prêtes mais de notre côté, il reste quelques inconnues".

"C’est le charme de la Formule 1. Ceci dit, nous avons une bonne vision des zones de progression sur la voiture et nous espérons que les améliorations que nous aurons en Australie nous ferons avancer. Kevin et moi avons tous deux identifié ce qui peut nous faire gagner de la performance".

Günther Steiner est un peu contrarié par les problèmes rencontrés aujourd’hui et n’aurait pas dit non à quelques essais supplémentaires : "Ce n’était pas notre meilleure journée. Nous avons eu quelques problèmes de maniabilité sur la voiture, nous n’arrivions pas à trouver un bon équilibre".

"Cet après-midi, nous avons eu plusieurs problèmes dont une fuite d’eau qui n’a pu être réparée à temps. Nous n’avons malheureusement pas terminé notre simulation de course. Mais jusqu’ici, tout s’était plutôt bien passé. Nous allons maintenant revenir sur ces essais et analyser toutes les données afin de voir comment être prêts pour Melbourne".