La course de McLaren a encore été compliquée par des pénalités infligées suite à des changements de moteur qui avaient aussi perturbé la préparation de la course. Néanmoins, McLaren sauve l’honneur avec un point grâce à une belle course de Fernando Alonso.

"La course a été difficile pour nos deux pilotes qui ont très bien piloté compte tenu des limites de la voiture sur ce qui est un circuit gourmand en puissance et possédant une configuration délicate, rendant les dépassement presque impossibles" explique Eric Boullier.

"Fernando et Stoffel ont montré un rythme solide et effectué beaucoup de tentatives de dépassements avec finalement peu de récompenses pour leurs efforts. Ils sont partis 18e et 19e et ont effectué une belle remontée, c’est frustrant de n’en tirer qu’un point".

"Néanmoins, ils peuvent être fiers tous les deux des performances montrées en piste en sachant les défis qu’ils relèvent à chaque course et c’était positif de les voir se mesurer à d’autres équipes".

"Le motif de satisfaction est simple pour Boullier : "Nous avons vu la fin de la course avec les deux voitures en dépit des défis techniques posés par l’altitude du circuit et les problèmes de refroidissement. Nous regardons maintenant du côté du Brésil qui devrait bien mieux convenir à notre voiture

"Je veux aussi en profiter pour remercier notre ancien équipier, Lewis, pour son quatrième titre mérité".

Yusukue Hasegawa se prononce au nom de Honda pour positiver sur le résultat de ce week-end : "Malgré le départ pris en fond de grille, c’est un superbe résultat de réussir à marquer un point. Fernando et Stoffel ont pris un bon départ et se sont battus aux alentours de la 10e place tout au long de la course".

"Fernando s’est senti bien tout le week-end et a effectué une course superbe pour aller chercher ce point. Son pilotage était animé par la passion et nous a rappelé à quel point il était talentueux, il mérite que ce soit souligné. Stoffel a pris un départ incroyable et a attaqué durant toute la course, donc c’est dommage qu’il n’ait pas fini dans le top 10".

"Malgré l’altitude, nos deux voitures ont terminé avec un moteur décent. Je pense que nous pouvons partir de Mexico en positivant. L’équipe a fait un bon travail avec les stratégies et tout le monde a travaillé dur. Il ne reste que deux courses à McLaren Honda et nous allons faire de notre mieux".

Hasegawa a lui aussi un mot pour Lewis Hamilton : "Je veux féliciter Lewis et Mercedes pour leurs victoires au championnat. Ils ont tous fait un travail extraordinaire".