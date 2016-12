Après une course de Silverstone perturbée par les intempéries, IMSA Performance Matmut attendait avec impatience un meeting d’Imola plus sec afin de mieux se situer par rapport à la concurrence. Pourtant, c’est sous la pluie que se déroulait la première séance d’essais, lors de laquelle Patrice Milesi devait apprendre le difficile et technique tracé transalpin.

Le ciel bleu était de retour pour la deuxième séance et Patrick Long, remplaçant de luxe de Wolf Henzler retenu aux 24 heures du Nurburgring, en profitait pour faire parler la poudre avec le troisième chrono.

Le lendemain, l’Américain enfonçait le clou en qualification avec le deuxième temps, à seulement six centièmes de la pôle ! Lors du départ, Patrick Long parvenait à conserver sa position malgré des Ferrari à la vitesse de pointe supérieure et après un relais sans la moindre fausse note, il rentrait au stand après l’heure de course en tête de la catégorie GTE.

Patrice Milesi prit sa suite, découvrant enfin les courses ELMS en condition sèche, et bien qu’en progression tout au long du weekend, il ne pouvait résister face à des adversaires bien plus expérimentés. La 67 redescendit logiquement jusqu’à la sixième position, dans le sillage de la Porsche 77.

C’est à cette place que l’équipage franchira la ligne d’arrivée, Patrick Long s’offrant le luxe de réaliser le meilleur tour en course (catégorie GTE) avec un temps de 1’42"236.

Arnaud Soudey (Ingénieur d’exploitation) : "Le weekend s’est bien déroulé dans l’ensemble. La pluie est venue perturber les essais le samedi matin, mais nous avons vite mis le doigt sur les bons réglages. En course, nous avions la bonne stratégie et l’équipe a fait de très bons arrêts aux stands. Nous avons enregistré de nombreuses informations en vue des 24 heures du Mans que nous pouvons envisager sereinement."

Franck Rava : "Patrick Long ne participait à ce championnat que pour une seule course, mais il a pris son rôle de professeur auprès de Patrice Milesi très à cœur. Patrice a su en tirer parti et est monté en puissance tout au long du week end même s’il a encore besoin de roulage pour être pleinement en confiance. Même si la RSR 2011 marque logiquement le pas face aux Ferrari 2012, l’équipe a démontré qu’elle était capable de relever le défi. Patrice continue de progresser à chaque course, c’est prometteur pour le reste de la saison."