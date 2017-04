Après deux courses plutôt prometteuses malgré une fiabilité critique, l’équipe Toro Rosso a vécu une course catastrophique à Bahreïn avec aucun point à l’arrivée. En plus de l’accident de Carlos Sainz, Daniil Kvyat n’a pas réussi à se mettre en évidence et termine loin du top 10.

"Après le premier tour, ma course était malheureusement ruinée" regrette le Russe. "J’avais très peu d’adhérence dans le premier tour et à cause d’une incompréhension avec une autre voiture, j’ai bloqué mes roues et je suis sorti de la piste, ce qui m’a renvoyé en dernière position. Nous devrons comprendre ce qu’il s’est passé car j’avais l’impression d’avoir moins d’adhérence que les autres".

"A partir de là, ma course a été compliquée mais nous nous sommes battus pour rien car les points étaient inatteignables. J’ai au moins pu terminer la course et c’était important de pouvoir être dans la voiture et de continuer à m’y sentir de mieux en mieux".

Kvyat reconnaît que certaines journées ne tournent simplement pas en faveur des uns ou des autres : "Ce n’était pas notre journée et nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de situations car le milieu de peloton est très serré. La prochaine course sera mon Grand Prix national et j’espère me battre pour les points car nous en avons besoin et la voiture en est capable".

Franz Tost n’a pu que constater les difficultés rencontrées par son équipe sur le circuit de Sakhir : "Les points négatifs ont débuté dès vendredi avec un pot d’échappement cassé sur la voiture de Carlos. Samedi, durant son tour très rapide en qualifications, il a rencontré un problème sur le moteur".

"Lors de la course, son départ était bon et il a dépassé quelques voitures mais il a eu une collision avec Stroll et n’a pu finir la course. Daniil a perdu plusieurs places dans le premier tour et a rétrogradé. Après cela, sa course était solide et il a disputé de belles batailles mais n’a pu finir dans les points. Nous devons maintenant nous préparer pour la course à Sotchi où nous voulons de nouveau nous battre pour les points".