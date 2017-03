Après une première semaine d’essais compliquée, Toro Rosso mise beaucoup sur la deuxième série de tests et ne pouvait pas se permettre de perdre du temps. A défaut d’avoir impressionné au niveau des temps, ce qui devrait venir plus tard avec le retard pris la semaine dernière, Daniil Kvyat a parcouru un grand nombre de tours.

"C’était une bonne chose de parcourir autant de tours" se satisfait le Russe. "Après avoir perdu du temps en piste la semaine dernière, nous avons réussi à engranger une grande quantité d’information en essayant de nombreuses choses en une journée, d’autant que nous n’avons rencontré aucun problème. Nous avons de quoi analyser avant demain et travailler dur afin d’être prêts pour Melbourne".

Une satisfaction que partage Jody Egginton, directeur de la performance : "Si l’on compare à la dernière journée de la première semaine, cette journée a été très productive, mais nous avons encore beaucoup à accomplir afin d’être confiants et d’atteindre nos objectifs en Australie".

"La journée a bien commencé, Daniil a fait des essais aérodynamiques et mécaniques avant de se concentrer sur les pneus avant la pause. Cette dernière a été intense car nous avons installé de nouvelles pièces et nous nous sommes préparés pour l’après-midi. Ces pièces étaient importantes d’un point de vue du développement et de l’enchaînement des kilomètres, ce qui nous a permis de trouver d’autres directions de réglages que nous pourrons utiliser demain. La dernière demi-heure a été utilisée pour des essais d’arrêts aux stands et des tests de routine".

"Nous allons maintenant passer la nuit à étudier les données pour demain, afin que Carlos continue là où Daniil s’est arrêté, et qu’il puisse évaluer des pièces dont on espère qu’elles constitueront un grand pas en avant pour la STR12".