Williams estime avoir fait une bonne journée de travail à Austin aujourd’hui. Lors des essais libres 1 et 2, l’équipe de Grove s’est montrée raisonnablement performante, de quoi imaginer une bonne suite à ce week-end américain.

"Ce fut un bon vendredi et c’est sympa de retrouver le top 10," lance Felipe Massa.

"Je sens que la voiture est compétitive ici et ça me rend heureux. J’étais satisfait de son équilibre aujourd’hui, et, même sur le mouillé lors des Libres 1, ça allait. J’espère que nous serons aussi compétitifs demain, cela nous permettra de nous battre à l’avant du peloton pour marquer des points importants."

Pour Lance Stroll, cette journée de vendredi a été "plutôt bien".

"C’était un bon vendredi pour s’habituer à la voiture sur ce circuit, dans l’attente de ce qui va se passer demain. J’ai au quelques soucis techniques, des petites choses comme mon repose-tête qui a décidé de bouger pendant mon tour rapide. Je n’ai pas pu le finir."

"A cause de mes problèmes à Suzuka, et ceux du jour, je n’ai pas encore été capable de bien tester à fond les dernières évolutions, notamment sur l’aileron avant. C’est un peu frustrant mais la voiture semble compétitive alors il faudra être parfait demain pour les qualifications."