Cette saison 2017 est pour Max Verstappen celle des occasions manquées. A Singapour, le Néerlandais avait pris un très bon départ, mais avait été impliqué dans l’accrochage du premier tour sans en être responsable.

Or, sa Red Bull était particulièrement compétitive dans les rues tortueuses de Singapour, et selon le jeune pilote, il devrait en aller tout autrement en Malaisie.

« Nous ne serons pas aussi forts à Sepang. Il y a trop de lignes droites là-bas. A Singapour, c’était bien sûr notre meilleure chance d’obtenir un bon résultat, et ce n’est pas arrivé. »

« Mais pendant toute cette saison, les choses ne sont pas allées en ma faveur. Donc peut-être que je devrai encore abandonner deux fois cette année pour ensuite connaître deux années où tout se passe vraiment bien. »

Max Verstappen est resté, de manière étonnante, tout à fait calme devant les médias quelques dizaines de minutes après son crash à Singapour. Pourtant, il avait bien des raisons d’être passablement énervé…

« Ce n’est pas comme ça que j’ai été éduqué. Je ne l’ai jamais fait et je n’en avais pas le droit, en particulier quand vous êtes dans une situation où vous ne pouvez rien y changer, car c’est alors complètement inutile. Si vous vous battez pour le championnat et que lors de la dernière course, vous vous mettez dans le décor tout seul, alors, c’est une situation complètement différente. Peut-être qu’ensuite vous laissez échapper quelque chose, pour faire sortir votre colère. »

« Mais je ne suis pas dans cette situation, je n’ai rien fait de mal de mon côté et cette année, c’était simplement une année où tout s’est mal passé le dimanche. »