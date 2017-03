La Formule 1 a change de main cet hiver et est désormais régie par les américains du groupe Liberty Media, à la tête duquel se trouve Chase Carey. Désireux de rendre à la F1 ses lettres de noblesse, il aimerait organiser une deuxième course aux Etats-Unis sans toutefois américaniser la discipline.

« J’ai dit que les courses seraient 21 SuperBowls mais je voulais dire qu’il faut simplement développer ces évènements, les rendre plus attractifs et mieux les diffuser » précise Carey. « Je ne veux pas que ça devienne un sport américain. Les fondations de ce sport se trouvent en Europe et l’un de nos objectifs est de le rendre plus fort là-bas, de construire sur ces fondations ».

« La Formule 1 a une grande histoire et la base de son public est en Europe, mais nous voulons le développer. De la même manière, nous pensons pouvoir la développer dans d’autres zones géographiques, et les Etats-Unis en sont une. Cela ne veut pas dire que nous allons américaniser notre sport, cela veut dire qu’on réalise le potentiel attrayant qu’il possède là-bas et on ne doit pas omettre ces opportunités ».

L’ajout d’une deuxième course sur le sol américain, possiblement dans une autre région des Etats-Unis, serait l’une des solutions pour développer cet attrait : « Le marché américain n’est pas conséquent pour la F1 car il n’a pas été développé. Ce manque de croissance vient notamment du manque de vecteurs numériques et de l’absence de marketing propre afin d’attirer les fans, mais ajouter une course est l’un de nos objectifs ».

« J’ai cité New York, Los Angeles, Miami et Las Vegas. Si nous y arrivons dans l’une d’elles, cela ajouterait une nouvelle dimension à ce que nous faisons aux Etats-Unis et ce serait une nouvelle pierre à l’édifice » conclut-il.