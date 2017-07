Qu’ils sont loin, les deux points marqués par Fernando Alonso à Bakou ! En Autriche, l’équipe McLaren n’a pu viser mieux qu’une douzième place à la régulière avec Stoffel Vandoorne, tandis que Fernando Alonso a été contraint à l’abandon dès le premier tour, percuté par Daniil Kvyat, à cause de dommages sur son fond plat.

"Il y a toujours des hauts et des bas en sport auto" relativise Eric Boullier. "Regardons d’abord les côtés positifs, Stoffel a affiché un rythme très solide tout au long du week-end et lui et l’équipe ont démontré des progrès dans chacune des séances. Sa course a été solide, bien qu’il n’ait pas pu montrer le potentiel de la voiture après avoir passé la plupart du temps dans les perturbations d’autres monoplaces. Sa pénalité a été la conséquence d’une attaque de tous les instants pour aller chercher Palmer, donc ce n’est pas une mauvaise chose".

"Concernant les points négatifs, la course de Fernando était l’une de celles à oublier, bien qu’il n’ait rien fait de mal. Nous acceptons que la course soit ce qu’elle est mais ce genre d’incident n’est pas acceptable à ce niveau. Il faut avaler la pilule quand on voit la voiture abandonner avec des dégâts sérieux au bout d’un tour. Pour en revenir à des choses plus positives, nous sommes prêts à nous rendre à Silverstone où le Grand Prix de Grande-Bretagne se disputera devant notre public, et nous essaierons de ne pas les décevoir".

Du côté de Honda, qui amenait en Autriche sa nouvelle spécification moteur, la déception est palpable et le bloc propulseur amélioré ne semble pas avoir permis à Stoffel Vandoorne de se battre plus haut dans la hiérarchie que lors des dernières courses, en dépit de résultats plutôt bons en essais.

"Après un début de week-end positif, je suis très déçu de l’issue de cette course" reconnaît Yusuke Hasegawa. "En dépit des problèmes rencontrés, l’ambiance dans l’équipe était bien plus positive ce week-end et nous pensions être en bonne position pour marquer des points. Nos deux pilotes se sont bien qualifiés et nous avions de bons réglages. Fernando a pris un très bon départ et gagné des positions mais a été contraint à l’abandon après avoir été impliqué dans un incident au premier virage".

"Je pense que Stoffel avait le rythme pour marquer ses premiers points de la saison ce dimanche, il semblait à l’aise dans la voiture mais il a dû se battre dans le trafic pendant tout l’après-midi et a été incapable de gagner des places. Nous allons maintenant en Grande-Bretagne pour notre première course à domicile de l’année et nous espérons qu’il y aura beaucoup de fans, de collègues et de membres de nos familles là-bas, pour disputer une belle course".