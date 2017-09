Les deux Sauber étaient sur la dernière ligne de la grille de départ, mais les conditions difficiles aujourd’hui en course auraient pu permettre à Ericsson ou Wehrlein de saisir certaines opportunités. Cela ne s’est pas produit puisque seul Wehrlein est à l’arrivée en 12e position.

"Cette course a été difficile pour moi," commente Marcus Ericsson. "C’est surtout dû aux conditions climatiques. J’avais un rythme acceptable en début de course, j’arrivais à rester au contact de mes adversaires. Après ça, j’ai perdu beaucoup de temps lors de mon changement de pneus. J’ai poussé très fort pour rattraper le temps perdu et j’ai dépassé les limites, ce qui a mis fin à ma course. C’est donc globalement une course décevante."

"Cette course a été chaotique pour moi," déclare Pascal Wehrlein. "Lorsque la piste a commencé à sécher, nous avons décidé de poursuivre avec les pneus pour la pluie afin de passer directement aux slicks dès que les conditions de piste allaient le permettre. Malheureusement, la piste ne s’est pas asséchée aussi vite que nous le pensions et nous sommes donc passés aux pneus intermédiaires bien trop tard. Ensuite, j’ai perdu beaucoup de temps avec les drapeaux bleus."