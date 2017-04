L’équipe Williams va s’empresser d’oublier au plus vite ce Grand Prix de Chine. Felipe Massa est en effet le seul pilote à l’arrivée, mais en 14e position et à un tour du vainqueur Lewis Hamilton.

"Je suis très déçu, tout s’est mal passé pour nous aujourd’hui," raconte Felipe Massa. "Mes roues ont patiné au départ et ensuite nous avons fait cinq tours au ralenti derrière la voiture de sécurité et ils se sont refroidis. Je n’arrivais pas à maîtriser ma voiture, c’est comme si je roulais sur de la glace. C’était la pire partie de ma course, car j’ai perdu de nombreuses positions. Ensuite, nous avons pris le risque de nous arrêter avant les autres afin de gagner des positions et du temps, mais cela n’a pas fonctionné. Nous allons maintenant nous concentrer sur la course de Bahreïn."

La course de Lance Stroll s’est résumée à peu de chose puisqu’il n’a pas terminé le premier tour.

"J’ai été touché à l’arrière dans le virage 10 par Perez et ma course s’est terminée là. Je n’ai pas eu de chance. J’ai eu une crevaison et des dommages sur ma suspension. Cette journée a donc été difficile, mais nous pouvons retenir quelques points positifs de ce week-end, notamment nos performances en qualification. J’attends maintenant la course de Bahreïn avec impatience."