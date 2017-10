Sebastian Vettel a signé le quatrième chrono cet après-midi à Mexico, mais même s’il n’est pas très loin du meilleur temps de Daniel Ricciardo, le champion allemand sait que c’est la première place qu’il doit viser ce week-end s’il veut conserver une chance de remporter le titre mondial en fin de saison.

"Encore un vendredi qui ne s’est pas déroulé parfaitement," déclare Sebastian Vettel. "Mon extincteur s’est enclenché alors que j’étais en piste. Au début j’ai eu très chaud et après ça très froid. Cela n’a pas été très agréable pour moi. Le changement de cet extincteur nous a pris du temps, mais nous avons pu le récupérer. C’est une piste très courte avec beaucoup de trafic, ce n’est donc pas l’idéal."

L’incident de l’extincteur mis à part, Sebastian Vettel ne sait pas encore quoi penser de sa voiture. "J’ai fait de très bons tours et d’autres moins bons. La voiture est globalement rapide, mais il nous reste encore du travail. Je ne pense pas qu’il y ait un travail énorme à faire, il suffira je pense de trouver un meilleur équilibre et lorsque ce sera fait, nous ferons un grand pas en avant," poursuit-il.

L’asphalte du circuit de Mexico est très sombre et cela fait surchauffer les voitures. "Tout le monde va avoir des difficultés à refroidir ses freins et d’autres éléments. Si on devait se retrouver derrière quelqu’un en course, ce serait très mauvais alors que celui qui mènera la course aura la belle vie. L’asphalte est très sombre et donc très chaud. Il faudra donc faire aussi attention aux pneus, ce sera crucial," ajoute Vettel.

De son côté, Kimi Raikkonen a signé le 5e temps des L2.

"Un vendredi normal pour nous, je suis certain que nous pouvons progresser. Ce n’était pas parfait aujourd’hui mais c’est rarement le cas. Nous allons travailler et voir ce qui se passera demain. En attendant, il n’y a pas grand chose de plus à dire."