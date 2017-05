Un peu à la peine depuis le début de saison, l’équipe Toro Rosso a signé une entame de week-end particulièrement réussie à Monaco avec les quatrième et cinquième places pour Kvyat et Sainz lors de la deuxième séance d’essais libres.

"C’était un vendredi productif" se félicite Kvyat, qui avait également terminé sixième de la première séance. "Nous avons fait beaucoup de tours aujourd’hui et ils étaient tous de bonne qualité. Nous avons maintenant beaucoup de données à analyser avant samedi. La bonne nouvelle est que je suis satisfait de l’équilibre de la voiture et que nous semblons déjà compétitifs. Nous devons maintenir le cap et préparer la voiture pour les qualifications et la course".

Carlos Sainz avait également signé un temps dans le top 10 ce matin et confirme lui aussi la bonne forme de Toro Rosso, d’autant qu’il a parcouru 82 tours au total, soit un de moins que son équipier.

"Je pense que nous avons fait ce qui est nécessaire un jeudi à Monaco en nous mettant dans le rythme petit à petit et en essayant plusieurs configurations pour que je sois en confiance avec la voiture. Après deux séances, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits sur tous les plans".

"Bien sûr, beaucoup de choses peuvent changer entre le jeudi et le samedi donc nous ne pouvons pas nous reposer sur les résultats du jour mais c’est un bon point de départ ! J’ai déjà hâte de passer à la suite du week-end" conclut l’Espagnol.