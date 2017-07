Ces derniers jours des rumeurs ont annoncé que la grande ligne droite du Mistral devrait être utilisée en totalité, sans chicane, pour le tracé du Grand Prix de France 2018, au Paul Ricard.

Mais il devrait y avoir d’autres changements, selon Stéphane Clair, le directeur du circuit. Un tracé inédit est donc en préparation.

"Le GP ne disputera pas sur un tracé que vous connaissez," confie-t-il dans les colonnes du journal L’Equipe.

"Nous avions envie de marquer le coup. Le tracé pour le Grand Prix va changer même si nous utiliserons le ’grand circuit’ emprunté traditionnellement par les F1. C’est une idée que nous avions depuis longtemps et que nous avons fait valider par la FIA."

"L’idée c’est de se dire que, au Paul-Ricard, il existe des virages lents mono-trajectoires. Pour les spectateurs comme pour les pilotes, c’est insupportable. On ne peut pas dépasser."

Pour commencer, le premier virage, le Esse de la Verrerie redeviendra plus rapide.

"Autrefois, il s’agissait du plus rapide. Avec malheureusement de tragiques accidents comme celui de De Angelis (1986) qui ont condamné son tracé. Lorsque la piste a été retravaillée au début des années 2000, le esse de la Verrerie est devenu très lent, presque à angle droit au bout de la ligne droite des stands. Nous allons rectifier la corde, lui offrir plus de largeur pour que, au départ, les voitures puissent y passer à deux de front, sans finir hors piste. Mais ce virage servira également durant la course. Il y aura, selon nous, deux trajectoires. Celle à l’intérieur qui restera la plus courte, celle du chrono. Mais le pilote pourra également tenter de passer à l’extérieur. En conservant plus de vitesse, il y aura la possibilité de dépasser."

Le virage du Camp, qui conditionne la lancée dans la ligne droite du Mistral, sera aussi rendu plus rapide, en décalant la corde.

Ces travaux devraient être réalisés à temps pour le Grand Prix mais aussi pour l’organisation d’un des deux tests hivernaux

" Notre candidature a un sens. Et nous nous y préparons. Les écuries connaissent la qualité de nos services. Et nous avons déjà travaillé avec Magnetti-Marelli (fournisseur électronique attitré des Grands Prix) pour que nos installations soient au niveau de la télémétrie F1 et qu’elles aient le moins de choses à emmener lors de ces essais hivernaux. Et comme les teams ne connaîtront pas ce nouveau tracé, cela pourrait les tenter. Les discussions sont en cours."