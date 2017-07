Sebastian Vettel était sur le point de conquérir la quatrième place, lorsque son pneu avant gauche a commencé à partir en lambeaux dans l’avant-dernier tour de la course. C’est finalement la septième place qu’il décroche.

"Je crois que personne n’est à blâmer," déclare Vettel à propos des crevaisons sur sa voiture et celle de Raikkonen dans les derniers instants de la course. "Kimi a eu le même problème que moi et pourtant ses pneus étaient cinq ou six tours plus frais que les miens. Ce fut une grande surprise pour nous."

"Ce week-end aurait pu mieux se passer pour nous, c’est certain, mais je ne pense pas que ce soit un désastre. Nous avions une voiture très compétitive, surtout dans les virages. Mes feins ont pris feu peu avant le départ et après ça, ma course n’a pas été facile. Ensuite j’ai pu dépasser Max (Verstappen) après notre arrêt. Je pensais pouvoir terminer à la 3e ou 4e place, car il était clair que Bottas allait me dépasser. Ce fut un après-midi très animé."

"Mon duel avec Max ? Cela ne m’a pas du tout aidé. Je suis persuadé que c’était amusant vu de l’extérieur, mais moi je voulais le dépasser et c’était vraiment très délicat. J’ai tout essayé," ajoute le champion allemand.