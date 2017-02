En retard sur sa préparation après un changement d’équipe et de philosophie dans le courant de saison dernière, l’équipe Toyota Gazoo effectuait son entrée en WRC avec des objectifs modestes, se laissant jusqu’à la fin de saison pour envisager le podium puis la victoire.

Le rallye de Monte Carlo a permis à Latvala d’assurer jusqu’à la deuxième place, et cette réussite qui paraissait éphémère s’est pourtant répétée sur les routes enneigées de Suède. Emmenée par un Jari Matti Latvala en état de grâce, la Yaris WRC a signé son premier succès et ramène Toyota sur la plus haute marche du podium pour la première fois depuis 1999 !

"Je suis tellement heureux, une nouvelle équipe et une nouvelle voiture qui gagnent leur second rallye, je n’ai pas de mots" déclare le Finlandais. "Je pense que j’ai réalisé ma meilleure Power Stage, je dois remercier l’équipe. Nous sommes désormais sur-motivés à continuer comme ça, j’ai hâte d’être à Mexico".

"C’est fantastique de triompher mais je suis également désolé pour Thierry Neuville qui a perdu le rallye dans la super spéciale hier. J’ai déjà connu des situations similaires dans le passé et je comprends exactement ce qu’il doit ressentir actuellement. Nous savons que nous avons été chanceux et nous devons continuer à progresser pour atteindre nos objectifs".

Juho Hänninen a évolué dans l’ombre de son équipier pour le deuxième rallye de suite, après avoir encore percuté un arbre : "Je suis si fier de faire partie de cette équipe de gens dévoués et travailleurs, je suis très heureux. C’est un résultat fantastique pour nous tous. Me concernant, la majorité du rallye a été disputée en cherchant à rattraper l’erreur du vendredi, mais j’ai aussi effectué de nombreux tests et amélioré mon expérience et ma confiance dans la voiture".

Comme Malcolm Wilson il y a trois semaines, Tommi Mäkinen a explosé de joie une fois l’arrivée franchie. Le Finlandais a provoqué énormément de scepticisme mais force est de constater que sa formule est gagnante. Le développement de la voiture a été fulgurant et ses heures passées à chaque fin d’étape à travailler l’aspect psychologique de Latvala ont payé.

"C’est très dur de trouver les mots pour décrire ce que je ressens maintenant, ce que nous ressentons tous" se félicite Mäkinen. "Le résultat du Monte Carlo était inattendu, mais celui-ci est bien au delà d’inattendu. Nous avons été chanceux de gagner mais c’est aussi un bel hommage au talent de Jari Matti et au travail groupé de cette équipe en Finlande, en Allemagne et au Japon".

"C’est un sentiment incroyable et je veux remercier toutes les personnes qui ont rendu cela possible, en particulier notre président, Mr Toyoda, pour sa confiance en nous, ainsi que Jari Matti, Miika, Juho et Kal. C’est une journée spéciale et nous nous en souviendrons tous longtemps, mais nous devons aussi garder les pieds sur terre et continuer à travailler aussi dur".