Force India n´est pas l´équipe la plus à l´aise au niveau financier, et cela a toujours été le cas. Mais malgré le fait que la Formule 1 soit un sport qui engendre des dépenses considérables pour chaque concurrent, la petite écurie a réussi à occuper la 4e place du championnat constructeurs en 2016 avec un budget limité.

Pour Mallya, cette réussite n´a pas d´autre secret que d´être clair avec les employés.

« Je vais sur ma 10e année en Formule 1. Durant toutes ces années, j´ai toujours dit très clairement à mes gars : "ne vous attendez pas à ce que nous ayons autant d´argent que Mercedes ou Red Bull". Nous sommes des compétiteurs et nous voulons être fiers de nos résultats. Mais nous avons un budget limité, et nous devons veiller à produire la voiture de la meilleure manière qui soit. Cette culture s´est renforcée chez nous. Mes employés ne viennent pas constamment frapper à ma porte pour mendier de l´argent. Ils savent qu´ils ne recevront rien de plus. Donc, nous avons appris à construire une bonne voiture avec les moyens que l´on a. Et cela doit être une bonne chose, sinon nous n´aurions pas été 4e au championnat. »

Le propriétaire de Force India est un homme d´affaires dans l´âme et sait donc gérer les dépenses de l´équipe pour le meilleur résultat possible.

« Nous avons les bonnes personnes qui ont les bons talents et la bonne motivation. Lorsque c´est nécessaire, nous leur donnons toujours de meilleurs outils, afin qu´ils puissent s´en tirer au mieux. Comme, par exemple, la soufflerie de Toyota à Cologne. Cela nous coûte 3 millions d´euros de plus que notre propre site. Mais nous dépensons cet argent parce que nous savons que cela est rentable. Et le résultat se voit tout de suite. Un autre exemple, c´est l´amélioration de notre simulateur. Il est à présent l´un des meilleurs du plateau. Nous investissons dans les bonnes choses. Si tu ne disciplines pas les ingénieurs, ils veulent alors tout avoir. Nos ingénieurs sont aussi précis que des médecins. Ils savent parfaitement ce qui leur fait du bien. »

Cette discipline concernant les finances est quasi militaire et aucune dépense n´est effectuée avant que Mallya ne l´ait approuvée.

« Nous avons régulièrement des réunions avec le management. Je veux toujours voir les choses avant de payer et savoir ce que cela apporte. Chaque dollar que nous sortons doit avoir une raison. »