Liberty Media étudie toutes les possibilités pour mieux médiatiser la Formule 1.

Les nouveaux propriétaires voudraient aussi exploiter les essais privés qui se déroulent fin février et début mars pour toucher les fans à la télévision avant le premier Grand Prix.

Pour le moment, les fans suivent l’arrivée des nouvelles Formule 1 grâce à Internet essentiellement ou, en se rendant sur place, à Barcelone (ou Jerez parfois).

"Cet hiver les écuries ont présenté leur voiture à Barcelone sans que cela ne soit médiatisé. On peut imaginer un show télévisé où les équipes viendraient dévoiler leur nouvelle monoplace. Il faut connecter les fans douze mois par an," explique le nouveau patron de la F1, Chase Carey, au journal L’Equipe.

En médiatisant mieux le sport, plus souvent, on permettrait aussi de mieux l’expliquer aux néophytes.

"Je ne connaissais pas beaucoup la F1 avant. Je savais que cela existait mais je ne la suivais pas avec attention. J’ai découvert que la F1 était passionnante. Il ne m’a fallu qu’une ou deux courses pour en comprendre les subtilités. Et depuis, c’est devenu captivant pour moi.

"La puissance et la technologie qui se dégagent de cette discipline sont uniques. Rien ne l’égale. Ce sport est vraiment différent de tous les autres. Nous sommes dans le mariage de la vitesse, la compétition, la technologie et l’ingénierie. Rien ne ressemble à la F1. Et c’est très encourageant de se dire que le grand public qui, comme moi, n’était pas connecté à la F1 peut, si on l’y intéresse, s’en passionner. À condition de lui expliquer."