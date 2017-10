C’est la deuxième fois dans sa jeune histoire que l’écurie américaine Haas place ses deux monoplaces dans les points – après Monaco cette année. A Suzuka ce dimanche, Kevin Magnussen et Romain Grosjean ne partaient pas dans le top 10, mais plusieurs abandons et les problèmes de pneus de Felipe Massa en fin d’épreuve ont rendu possible cette performance. Au classement des constructeurs, Haas repasse même pour un point devant Renault.

Romain Grosjean avait tapé le mur en Q1, mais s’est spectaculairement ressaisi en course avec une 9e place finale très satisfaisante.

« C’est notre deuxième double arrivée dans les points, donc c’est assez incroyable. Je suis très heureux pour l’équipe. Je savais hier que j’avais un rythme formidable dans la voiture. Je n’ai pas pu le montrer puisque j’étais derrière Kevin durant toute la course, mais j’avais beaucoup plus de rythme dans la voiture. J’aurais souhaité être devant… Je pense que j’aurais pu me battre avec les Force India, donc c’est assez bon. Nous avons trouvé comment faire fonctionner les pneus un peu mieux, c’est clairement la clef. Quand les pneus marchent, les voitures vont beaucoup plus vite. Sinon, vous souffrez, tout simplement. Nous devons toujours améliorer ce point, mais je me suis senti beaucoup plus à l’aise dans la voiture. J’étais content des freins, tout s’est bien passé. Ce sera formidable maintenant d’aller à Austin, c’est une piste tellement sympathique. »

Kevin Magnussen a su retenir son coéquipier derrière lui pour marquer les quatre points de la 8e place.

« Je me suis amusé en course. Nous avons maximisé notre potentiel en obtenant les 8e et 9e places. Je ne pense pas que nous aurions pu espérer un meilleur résultat, donc je suis heureux. Je sens que j’avais disputé de bonnes courses récemment, mais je n’avais pas eu cette once de chance pour rentrer dans les points. Aujourd’hui, ça a marché. J’espère que nous pourrons continuer ainsi et marquer plus de points lors de la dernière partie de la saison. Un résultat comme celui d’aujourd’hui n’est définitivement pas facile à obtenir. Il faut tout bien faire, et je pense que nous l’avons fait aujourd’hui, donc bien joué à l’équipe. »

Günther Steiner se réjouit enfin d’un week-end absolument « sans aucune faute ».

« Nous n’aurions pu mieux faire. Je suis très fier de tout le monde. Le week-end a mal commencé, il fut complexe, mais tout s’est bien terminé et c’est ce qui compte. »