Un retour de Robert Kubica en F1 est devenu plus probable encore cette semaine. Le Polonais assure qu’il a désormais entre 80 % et 90 % de chances de revenir dans la discipline reine. Dans le même temps, Renault a confirmé un deuxième essai privé pour l’ancien pilote BMW Sauber.

Les pilotes du paddock ont forcément une opinion sur un pilote que certains ont pu côtoyer, à l’image du vétéran Felipe Massa. Le Brésilien n’a pas oublié que Kubica était un concurrent redoutable par le passé !

« C’est un pilote formidable. Il montre le talent qu’il a, il montre qu’il aurait pu être dans une équipe de pointe maintenant, pour se battre pour les victoires ou même des championnats. Bien sûr, il est très difficile de savoir s’il fera son retour puisque nous ne savons pas exactement comment il va et l’état de son bras, s’il est assez fort, s’il peut disputer toute une saison… J’ai vu Robert deux fois ces deniers mois, depuis son accident, donc pour moi il est très difficile de répondre. Ce serait fantastique pour la F1 qu’il soit de retour mais j’espère vraiment qu’il soit en position de faire son retour comme il le faut, qu’il soit assez fort pour disputer une saison entière. »

Max Verstappen n’a bien sûr jamais couru contre le Polonais, mais lui aussi pense que son retour serait une belle histoire pour la F1. A noter que le Néerlandais commence par parler de Kubica au passé…

« C’était un pilote formidable et je pense qu’il l’est toujours, même après sa blessure. Et je pense aussi que c’est une personnalité très sympathique, et comme Felipe l’a dit, il aurait pu avoir une carrière formidable sans cette blessure. Ce serait toujours bon de le voir revenir, absolument. »

Carlos Sainz rejoint l’opinion de ses deux camarades de paddock.

« C’est un talent formidable et cette blessure était vraiment regrettable. S’il continue à revenir en bonne forme, alors, ce ne pourrait être qu’une bonne nouvelle pour la F1. »