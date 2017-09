L’an prochain, Sauber devrait accueillir un jeune pilote protégé par Ferrari (Charles Leclerc ou Antonio Giovinazzi). Haas, que l’on pensait un temps devenir l’équipe B de Ferrari, a pourtant prolongé Kevin Magnussen et Romain Grosjean.

Günther Steiner, le directeur de Haas, n’a-t-il donc jamais évoqué la question des pilotes avec son motoriste italien ?

« Bien sûr, vous discutez toujours pour voir si vous pouvez faire quelque chose ensemble, mais il n’y a pas d’obligation. Nous avons des bonnes relations, oui bien sûr, mais pas d’obligation. »

Le moteur prend beaucoup d’importance en F1 depuis 2014. Pour 2021, les nouveaux V6 devraient être plus bruyants et surtout moins complexes et moins coûteux. Quel serait le souhait de Günther Steiner sur cette prochaine génération d ‘unités de puissance ?

« La F1 doit être toujours un sport de haute technologie. Nous ne pouvons revenir à quelque chose comme les V8. Cette époque est révolue. Nous pouvons regarder en arrière, mais non revenir en arrière. Nous devons travailler avec un moteur hybride, en quelque sorte. Comment faire fonctionner un moteur hybride pour les besoins de la F1 ? Du point de vue d’une équipe privée, ce serait formidable si les coûts étaient gardés sous contrôle. »

Réduire les performances entre les équipes pourrait aussi être un objectif de la nouvelle réglementation moteur. Steiner révèle ainsi que les dépenses de Haas relatives au moteur s’élèvent à « 20 % » du budget total de l’écurie. « Si nous pouvons ramener ce total à 10 %, ce serait fantastique » confie-t-il.

Cependant Günther Steiner pense que d’autres facteurs comptent plus pour ce qui est du nivellement des performances

« Je dirais que principalement, c’est un sujet qui concerne l’aérodynamique, ainsi que la taille de l’équipe et les budgets en jeu. Liberty Media y travaille. Pouvez-vous imaginer où nous en serions si cinq ou six équipes pouvaient gagner des courses ? Est-ce que ce ne serait pas incroyable ? Pour le moment, la bataille est dans le milieu de tableau. Et nous sommes très honorés de jouer ce rôle crucial. Mais pouvez-vous imaginer tout un championnat avec des batailles aussi serrées devant que dans le milieu de tableau ? Les fans adoreraient. »