Alors qu’on ne donnait pas cher de la Yaris et de ses pilotes pendant les essais hivernaux, Latvala n’a fait aucune erreur pendant les 16 spéciales disputées depuis jeudi et profitant des malheurs de ses concurrents, ramène sa Toyota à la deuxième place du Monte Carlo. Un résultat incroyable qui s’accompagne de performances encourageantes pour la nouvelle petite WRC.

"Je suis tellement heureux de ce résultat, même si je suis désolé pour Ott Tänak qui était deuxième avant d’avoir un problème" tempère Latvala. "Si vous m’aviez dit avant le départ qu’on terminerait à cette place, je n’y aurais jamais cru. C’est en plus mon meilleur résultat sur ce rallye, les dernières spéciales étaient aussi compliquées que le reste du rallye et je voulais surtout faire attention aux pneus. Il y avait de la neige dans la dernière spéciale et c’était dur de trouver de l’adhérence. Ce rallye a été incroyable et c’est génial de voir le soutien de nos fans".

Pour Juho Hänninen, le Monte Carlo s’est arrêté vendredi dans la cinquième spéciale lorsqu’il a percuté un arbre. Par la suite, engagé en Rally2, il n’a été question que de ramener la voiture à destination. Le revenant du WRC signe tout de même le troisième chrono de la Power Stage, ce qui lui donne trois points.

"J’ai essayé d’être aussi prudent que possible aujourd’hui afin que les deux voitures rallient l’arrivée pour notre première course, ce qui est fantastique d’autant que l’une d’elles est sur le podium" déclare Hänninen. "C’était difficile dans la dernière spéciale de voir où la neige et la glace étaient, c’est dommage que nous ayons fait cette erreur vendredi car nous n’avons pas eu d’autre problème et notre rythme était bon. Considérant mon manque d’expérience, c’est un bon résultat pour moi et pour l’équipe, nous avons appris énormément et c’est le plus important".

Après toutes les critiques négatives à son encontre et contre la gestion du retour de Toyota, Tommi Mäkinen ne peut que se satisfaire d’un tel retour en WRC pour la marque japonaise, absente depuis 1999. Il reste évidemment du travail pour être au niveau mais les premiers signes sont plus encourageants que prévu.

"Je suis très heureux" assène le quadruple champion du monde. "Ce résultat dépasse nos espérances car nous sommes dans une année de développement. Nous n’avions pas d’expérience mais notre rallye a été presque parfait, nos deux équipages ont très bien réagi aux conditions changeantes et ils ont pu terminer des spéciales dans le top 3. Jari-Matti a eu un problème de capteur, ce qui l’a distrait, et nous avons eu peur qu’il ne puisse pas repartir s’il avait à s’arrêter. Il a très bien géré ce problème, je remercie toute l’équipe pour tout le travail accompli, il en reste énormément mais c’est un bon début".