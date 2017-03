Hyundai Motorsport monte sur son premier podium de la saison 2017 avec la troisième place de Thierry Neuville à l’arrivée du Rallye du Mexique.

Après des résultats décevants au Monte-Carlo et en Suède, avec des abandons alors qu’il était en tête, l’équipage belge composé de Thierry Neuville et de son copilote Nicolas Gilsoul s’offre la troisième place en remportant également la Power Stage pour ajouter cinq points supplémentaires à leur moisson.

Gênée par la circulation, l’étape de vendredi a été aménagée. Après l’annulation de plusieurs spéciales, Thierry Neuville s’est emparé de la troisième position, malgré des coupures moteur. Un problème analogue a touché les autres Hyundai i20 Coupé WRC d’Hayden Paddon, seulement septième, et de Dani Sordo, arrêté avant la fin de la journée.

Plus à l’aise le samedi, l’équipe a progressé au classement. Thierry Neuville a conforté sa troisième place, tandis qu’Hayden Paddon a gagné deux positions et que Dani Sordo a décroché le centième meilleur temps de Hyundai Motorsport en WRC pour remonter au huitième rang.

Dans les deux spéciales qui composaient la dernière étape, Hyundai Motorsport s’est concentré sur la conquête de bonus en Power Stage. Thierry Neuville a remporté les cinq points du temps de référence, quand Dani Sordo ajoutait un point supplémentaire à son capital. Les trois Hyundai i20 Coupé WRC ont atteint l’arrivée aux troisième, cinquième et huitième positions.

Retour sur le podium

Ce résultat marque le 21e podium de Hyundai Motorsport en WRC, avec le centième meilleur temps conquis sur une spéciale mondiale. C’est également le second podium de l’équipe au Mexique après un premier trophée déjà récolté par Thierry Neuville en 2014.

Hayden Paddon termine pour la première fois de l’année dans le top 5, alors que Dani Sordo doit se contenter d’une huitième place après les dix-sept spéciales.

Les notes des équipages : Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC n°5)

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont signé quatre meilleurs temps durant un difficile Rallye du Mexique. Après avoir rencontré des problèmes le vendredi, ils ont assuré leur troisième position avant de penser au prochain Tour de Corse, où ils avaient pris la deuxième place l’an passé.

Thierry Neuville : « Je peux dire que je suis heureux d’avoir terminé sur le podium au Mexique. Je le dédie à toute l’équipe Hyundai Motorsport qui a continué à y croire après la déception des deux premières manches. J’ai décrit le Monte-Carlo et la Suède comme rapides, mais frustrants. Ici, je suis satisfait de finir sur le podium avec les points de la Power Stage. Le team a très bien travaillé pour solutionner nos problèmes du vendredi. Cette persistance et notre détermination nous ont permis de décrocher ce podium. »

Les notes des équipages : Paddon / Kennard (Hyundai i20 Coupé WRC n°4)

La cinquième place lance la saison 2017 d’Hayden Paddon et John Kennard. Les Néo-Zélandais ont été prudents pour déjouer les pièges du rallye et signer leur meilleur résultat depuis le début de l’année.

Hayden Paddon : « Il n’y a pas grand-chose à dire à propos de ce rallye. Nous avons connu des problèmes et nous devons nous consoler avec ce top 5. Avec un peu de chance, nous pensons que nous pouvons viser plus haut, vers le podium. J’étais heureux de revenir sur terre, mais nous n’avons pas eu l’opportunité de pouvoir signer une belle performance. Il faut continuer à travailler et espérer que la roue tourne. En Corse, nous voudrions décrocher un meilleur résultat. »

Les notes des équipages : Sordo / Martí (Hyundai i20 Coupé WRC n°6)

Dani Sordo et Marc Martí ont réalisé une performance prometteuse au Mexique, en démontrant leur capacité à se battre pour un podium grâce à deux scratches le samedi matin. Après avoir perdu du temps sur le circuit de León à cause de problèmes de pression d’essence, ils espèrent inverser la tendance en Corse, pour le retour du WRC sur asphalte.

Dani Sordo : « Je suis heureux de terminer ce rallye et j’essaie d’en tirer des points positifs. Ça n’a pas été un week-end facile. Nous nous sommes battus contre la mécanique et ça ne nous a pas mis en confiance. Nous avons donné tout ce que nous pouvions durant la Power Stage et je suis heureux de marquer un point. Nous n’avons pas eu beaucoup de chance et il faut déjà penser à la prochaine manche en Corse. »

Appuyer sur le bouton reset

Hyundai Motorsport espère que le podium conquis au Mexique va lancer une série de bons résultats, après un début de saison 2017 compliqué.

Michel Nandan, Team Principal : « Nous n’avons pas connu un rallye facile au Mexique. Il faut donc se satisfaire du podium et de la victoire en Power Stage. Thierry et Nicolas le méritent vraiment. Contrairement au Monte-Carlo et à la Suède, où ils avaient le rythme et la fiabilité pour s’imposer, ils ont dû faire face à des problèmes qui les ont empêchés de se battre pour la victoire. Nous avons travaillé méthodiquement en tant qu’équipe, mais il va falloir revoir certaines choses de retour à l’usine. Ce week-end a été important pour l’expérience, sans oublier que c’était la première manche sur terre de notre Hyundai i20 Coupé WRC. Je reste confiant, notre nouvelle voiture va très bientôt remporter sa première victoire. Pour le moment, nous quittons le Mexique avec ces leçons et nous nous concentrons sur les prochaines épreuves. »

Prochain rallye

Le WRC fait son retour en Europe pour la quatrième manche de la saison, sur l’asphalte du Tour de Corse, déplacé au début du printemps.

Le rallye se déroulera du 6 au 9 avril, seulement six mois après la précédente édition, quand Hyundai Motorsport avait conquis la deuxième position.