En cette première journée d’essais hivernaux, Nico Hülkenberg est officiellement devenu un pilote Renault et a découvert, en plus de sa nouvelle équipe, sa RS17 correspondant au nouveau règlement technique mis en place par la FIA. Une journée contrariée par quelques soucis mais lors de laquelle il a pu effectuer un roulage crucial.

"C’était positif, ce n’était pas une journée sans problème mais nous nous attendions à en rencontrer" avouait-il à Nextgen-Auto.com après la séance. "C’est intéressant de découvrir une nouvelle équipe et une nouvelle voiture, c’est d’abord étrange mais au final c’était très intéressant. Il y avait beaucoup à apprendre lors de chaque tour, lors de chaque relais. C’est un peu comme un bébé qui apprend de nouveau à marcher, mais c’était une journée amusante".

Hülkenberg n’a pas encore pu évaluer les différences entre son ancien moteur, le Mercedes, qu’il connaissait chez Force India, et le bloc propulseur Renault. : "Il est trop tôt pour le dire, nous n’avons pas poussé notre moteur au maximum aujourd’hui donc je n’ai pas pu juger".

Comme tous les pilotes, il a découvert des voitures plus larges et plus rapides, répondant à une réglementation écrite pour mettre en avant le travail des pilotes et leurs capacités physiques. Il a ressenti des différences bien qu’il n’ait pas encore exploité l’ensemble des capacités de sa monoplace.

"Il est trop tôt pour le dire car nous n’avons pas encore une voiture optimisée, il reste pas mal de choses à régler mais on sent déjà que la voiture est plus rapide. Les appuis sont plus élevés, les vitesses en courbe également. Elle est nettement plus physique à piloter, mais je pense que les dépassements seront également plus compliqués".

"Le développement n’en est qu’à ses premières étapes, toutes les équipes amèneront des nouveautés à Melbourne et le rythme du développement sera élevé. On pourrait très bien paraître solides la semaine prochaine et ne pas être assez rapides à Melbourne. Nous devons travailler dur et comprendre les réglages basiques de la voiture et l’influence des changements, des pneus, et de l’aérodynamique sur son comportement".

Pour l’Allemand, le fait d’être dans une équipe à plus grand budget que l’an dernier ne veut pas automatiquement dire que la suite de la saison sera plus simple : "Ce n’est pas qu’une question de moyens financiers, la qualité des personnes impliquées dans le projet est cruciale, donc c’est difficile à juger".