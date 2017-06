Après les deux courses européennes à Barcelone et à Monaco, Sauber effectue comme les autres le long voyage qui mènera au Grand Prix du Canada à Montréal.

Le 7e volet du championnat de Formule 1 de 2017 va se dérouler du 9 au 11 Juin, sur l’Île Notre-Dame et sur le circuit Gilles Villeneuve.

Au rayon des bonnes nouvelles pour l’équipe suisse, les Sauber C36-Ferrari arboreront au Canada un nouvel aileron arrière. Et Pascal Wehrlein, qui a effectué des examens médicaux à la suite de son accident à Monaco, a reçu le feu vert pour disputer la course à Montréal.

"Je me réjouis beaucoup d’aller au Grand Prix du Canada. A Montréal, ce week-end de Grand Prix va être célébré avec beaucoup d´évènements en ville, comme toujours," commente l’Allemand.

"Le circuit me convient très bien. Le circuit Gilles Villeneuve est un mélange entre des voies publiques et une piste de course – une course traditionnelle avec beaucoup d’histoire. En plus des performances moteur, la sensibilité des freins, la motricité ainsi que les changements de direction, sont des facteurs d’une importance capitale. Sur les longues lignes droites, les dépassements sont possibles. La configuration aérodynamique de la voiture peut aussi être déterminante, selon les conditions météorologiques."

"Je me réjouis d’année en année du Grand Prix à venir. Car, à Montréal, j’aime tout particulièrement le circuit autant que l’ambiance," ajoute Marcus Ericsson, son équipier.

"La ville, les fans, la piste et l’évènement sont tout simplement géniaux. C’est une course exigeante – aussi à cause des chicanes difficiles. Le type de virages ici est semblable à celui de Monaco. Avec ce mélange de courbes lentes et de longues lignes droites, ce sera de nouveau important d’amener les pneus à une température optimale, afin d’obtenir la bonne adhérence. La vitesse de pointe joue aussi, évidemment, un rôle décisif."