La préparation de la saison 2017 continue, à trois semaines des premiers essais hivernaux sur le circuit de Barcelone. Les pilotes ont pour objectif de gagner en masse musculaire pour supporter les contrainte plus importantes des nouvelles monoplaces, tandis que les équipes doivent essayer de négocier au mieux le changement de réglementation pour préparer au mieux ce saut dans l’inconnu.

Luca Furbatto, ancien concepteur pour McLaren, Toro Rosso ou encore Manor, craint toutefois qu’un tel changement de règles soit néfaste pour la Formule 1 et ne fasse que creuser l’écart entre les équipes de pointe, certainement mieux préparées, et le reste du peloton : « En particulier Mercedes et Red Bull, qui produisent toujours des meilleurs châssis que les équipes plus modestes » précise-t-il.

« Pour les voitures qui génèrent des appuis plus importants, l’adhérence sera encore meilleure et cela jouera sur l’écart entre les équipes, bien qu’on espère que ça produise l’effet inverse ».

Décidément pessimiste, Furbatto se montre également négatif sur l’impact censé être moindre des performances moteur, et craint que le déficit de performance de certains blocs propulseurs, notamment face au Mercedes, ne fasse qu’accroître ces écarts.

« Je ne pense pas que ça ira dans le bon sens, c’est même l’inverse. Les voitures 2017 passeront plus de temps à pleine charge sur un tour, donc l’avantage des voitures équipées des moteurs les plus puissants ne fera qu’augmenter » justifie-t-il.

Furbatto ajoute qu’il ne veut pas critiquer gratuitement les changements effectués mais que ses craintes résultent d’analyses réfléchies et que, selon lui, la vitesse n’était pas le domaine primordial à étudier : « Je ne veux pas critiquer les nouvelles règles, je me penche juste sur des données objectives. En ce qui concerne le spectacle, je pense qu’il n’est pas lié directement à la vitesse. Au Mugello par exemple, une Moto GP est 25 secondes plus lente qu’une Formule 1, mais on ne peut pas vraiment dire que la Moto GP est moins spectaculaire ».

Pour lui, l’erreur faite par la F1 est de museler les ingénieurs et de ne pas laisser plus de liberté dans la conception des voitures, comme on le voit par exemple en championnat du monde d’endurance. « Je m’attends à ce que la victoire se joue entre Mercedes et Red Bull. Ces derniers ont toujours fait un excellent châssis depuis que Newey est arrivé, et la Mercedes est toujours très équilibrée et possède le meilleur moteur. Je reconnais toutefois que l’on pourrait voir des surprises ».

Quant à Ferrari, l’Italien se garde de tout pronostic : « Je me retiendrai de lancer des prédictions mais je pense que l’on verra les premiers résultats des changements effectués à la tête de l’équipe ».