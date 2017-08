Sauber ne lâche rien en cette 2e partie de saison et veut continuer à progresser avec sa C36 à moteur Ferrari.

Pour affronter les circuits rapides de Spa et de Monza, l’équipe suisse annonce que la 2e partie de ses évolutions aérodynamiques est prête. Cela se concrétisera notamment par un nouveau fond plat, qui sera utilisé dès ce week-end.

"C’est bon de se remettre en action après avoir eu du temps pour me reposer pendant mes vacances," commente Marcus Ericsson.

"Nous partons pour Spa ce week-end, ce qui est définitivement l’un des moments forts de l’année. C’est un bon défi à cause de tous les virages à grande vitesse, en particulier le fameux passage de l’Eau Rouge. La météo joue généralement un grand rôle là-bas, ce qui devrait ajouter une excitation supplémentaire à ce week-end."

"Quant à Monza - c’est l’une des courses historiques du calendrier, et c’est toujours un plaisir d’y revenir et de rencontrer les fans italiens très enthousiastes chez eux. Étant donné que Monza est une piste avec un niveau d’appuis très faible, il sera essentiel pour nous de trouver la plus haute vitesse possible dans les lignes droites (ce qui ne sera pas facile avec un moteur Ferrari 2016, ndlr)."

Pascal Wehrlein est également heureux de reprendre le chemin des circuits.

"C’est génial de remonter dans la voiture après de bonnes vacances d’été. J’ai pris un peu de temps pour réfléchir sur la première partie de la saison et je me sens confiant pour cette reprise, avec un surcroit d’énergie. Notre première étape sera Spa-Francorchamps, une piste célèbre pour ses virages intéressants, amusants et exigeants pour le pilotage. L’ambiance est toujours excellente en Belgique et les fans sont incroyablement passionnés. Après cela, nous irons à Monza, une autre piste traditionnelle du calendrier. J’ai hâte de reprendre la compétition."