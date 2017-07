Ferrari veut aider au maximum son pilote en tête du championnat et c’est pour ça que Sebastian Vettel disposera d’un moteur évolué ce week end. Un gain substantiel n’est pas forcément au programme mais il apportera un plus.

"Nous mettrons un nouveau moteur dans la voiture et je ne pense pas que ce sera une grande différence, mais nous avons des choses déjà prévues" explique Vettel. "Le plan était d’avoir un nouveau moteur ici et c’est le cas".

Malheureusement, Vettel pourrait avoir des pénalités en fin de saison et assure que son avance de 20 points pourrait ne pas suffire : "Valtteri a des raisons d’y croire, mais je ne me soucie que peu des points pour le moment, il reste beaucoup de courses. La bonne nouvelle pour nous est que la voiture fonctionne partout".

"Je veux gagner partout, si vous regardez l’Autriche, je n’étais pas heureux de finir second et je voulais gagner. Si vous ne pouvez pas gagner, il faut accepter de finir second, et si ce n’est pas second c’est troisième, et ainsi de suite. Le plus important est que nous sommes toujours là, pas seulement en termes de résultats mais aussi avec le rythme de la voiture".