Sensation de la fin des présentations hier, la monoplace créée par Toro Rosso était très attendue aujourd’hui en piste. Peu flamboyante, elle a aligné 51 tours aux mains de Carlos Sainz et l’Espagnol se réjouit d’une première journée constructive.

"Je termine cette première sortie de la STR12 avec un sentiment positif" explique Sainz. "Tout paraissait aller bien et je vois déjà que c’est un grand pas en avant par rapport à l’an dernier en termes d’adhérence et d’appuis, je l’ai ressenti dès les premiers tours et ça m’a donné le sourire".

"Ce n’était pas la journée parfaite car nous aurions aimé parcourir pus de tours mais on ne sait jamais comment se déroulera une première journée avec une voiture entièrement nouvelle. Au final, cette première journée était positive et c’est génial que la saison soit enfin lancée !"

Pour le père de cette STR12, James Key, la journée était importante pour valider le fonctionnement global de la monoplace, même si le but était de rouler au maximum. De ce côté-là, le résultat est perfectible, mais le bilan est positif pour Toro Rosso.

"C’est bon de lancer cette saison avec 51 tours après un hiver aussi long" tempère-t-il. "Bien que nous ayons dû nous arrêter prématurément à cause d’un petit souci à l’avant de la voiture, nous savons que ce sera résolu demain. Les priorités du jour étaient d’accumuler des kilomètres et de vérifier les bases de la voitures, nous avons donc fait du travail aérodynamique ce matin et parcouru une longue liste de vérifications sur la nouvelle voiture de laquelle nous avons tout à apprendre".

"Il s’agissait vraiment d’établir les bases aujourd’hui et ce sera similaire demain avec Daniil. La bonne nouvelle est que malgré les petits couacs du premier jour, rien ne nous a empêché de rouler et la voiture se comporte comme elle le doit. Ce que nous en a dit Carlos correspond à ce que nous attendions et il a été plutôt positif, donc je pense que nous ne pouvons pas nous plaindre malgré le manque de roulage".

"Nous n’avons pas cherché la performance, ça viendra plus tard" conclut-il.