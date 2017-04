Dans la cadre du championnat de karting des Asturies, un dramatique accident a eu lieu hier soir, impliquant deux pilotes, sur le circuit de Fernando Alonso, récemment inauguré.

Lors d’un évènement dont les circonstances restent à éclaircir par les enquêteurs, un jeune garçon de 11 ans a été renversé dans son kart.

La fédération espagnole de course automobile a confirmé ce dimanche le décès de Gonzalo Basturo Movila, qui avait été transporté en état d’urgence à l’hôpital le plus proche.

Fernando Alonso, qui est actuellement aux USA en spectateur attentif sur la course d’Indycar de Barber, a réagi et s’est dit "dévasté" par la mort du jeune pilote.

"C’est un des jours les plus tristes qui soient. Je suis choqué depuis que j’ai entendu la nouvelle ce matin, en me réveillant ici. J’envoie toutes mes pensées très émues pour la famille de Gonzalo et la grande communauté du karting."