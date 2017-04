Comment réagissent les pilotes Indy à l’annonce de l’arrivée de Fernando Alonso aux 500 Miles ? Du côté d’une des références de la discipline, Ryan Hunter-Reay, le champion 2012 de l’IndyCar Series et le vainqueur des 500 Miles en 2014, et qui courra dans l’écurie d’Alonso (Andretti Autosport), la réaction est en tout cas plus que positive. L’Américain de 36 ans s’attend à ce qu’Alonso contribue grandement à améliorer tant le programme de développement de la voiture que l’image de l’écurie.

« Si je regarde la chose du point de vue de la compétition, c’est plus de données, plus d’informations. Bien sûr, ces gars vont s’appuyer sur les pilotes qui sont à plein temps dans l’Indy, mais au fur et à mesure que la semaine avance, que la qualification arrive, nous pouvons tous travailler ensemble et tirer profit de chacune des voitures. »

« Je pense que c’est une formidable opportunité pour l’équipe à bien des égards, et pour l’Indy 500, afin qu’elle soit confirmée dans son statut de plus grande course du monde. C’est formidable pour notre sport. J’admire Alonso pour ce qu’il fait. »

Fernando Alonso fera équipe avec Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi, le vainqueur de l’an dernier, Marco Andretti et Takuma Sato.

Pourtant, en F1, l’Indy 500 ne fait pas totalement l’unanimité. Lewis Hamilton avait ainsi révélé préférer courir aux Daytona 500 en NASCAR plutôt qu’aux 500 Miles. Qu’en pense Ryan Hunter-Reay ?

« L’Indy est définitivement une approche plus risquée. Jimmie Johnson [7 fois champion de NASCAR] a exprimé de l’intérêt pour courir aux 500 Miles. Je sais qu’il veut le faire mais honnêtement, je ne sais pas si sa famille veut qu’il le fasse. C’est une course où les voitures vont presque à 385 km/h au premier virage. Les courses sur ovales sont la forme la plus dangereuse des courses où les voitures se suivent roues dans roues dans le monde. C’est ce qu’on pense aussi avec la mentalité F1, et c’est ce que Ricciardo a voulu dire, et c’est aussi la ligne de Hamilton. »

« Je pense que Hamilton a dit cela en se basant sur la même approche que Daniel Ricciardo. Mais Ricciardo aurait peut-être mieux fait de dire : ‘J’adorerais courir aux 500 Miles, mais je pense que je devrais peut-être me parler dans le miroir et rassembler mon courage avant de le faire.’ »

Enfin, toujours selon Ryan Hunter-Reay, l’arrivée d’Alonso est la preuve de la bonne santé de l’image de l’Indy.

« Je suis simplement heureux de voir le sport que j’adore prendre de l’ampleur comme cela et prendre la bonne direction, celle de la croissance. C’est vraiment important pour moi. Je suis arrivé à l’Indy par le karting, alors que l’Indy était à son apogée. Ces gars sont les plus grands noms au monde. Ensuite, il y a eu la scission. Nous avons été à la dérive pendant un moment. C’est sympathique de voir la série continuer à gagner en force. »