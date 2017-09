Les courses n’en finissent plus d’être catastrophiques pour McLaren. Encore une fois, le rythme en qualifications a été plutôt positif mais en course, les MCL32 ont peiné, à la fois à cause d’un manque de performance mais aussi parce que malgré leur capacité à viser un top 10 sur un tour, les pénalités les font fait partir du fond de grille.

"A Monza, comme à de nombreuses reprises cette saison, le talent de nos pilotes a brillé et nous avons espéré que nous pourrions réussir un résultat contre toute attente" se désolé Eric Boullier. "Encore une fois, nous sommes repartis insatisfaits et abattus. Nos deux pilotes ont pris un excellent départ et se sont maintenus dans le peloton aussi longtemps que possible sur une piste où l’on savait que le défi serait immense. Au sixième tour, Stoffel et Fernando étaient 13e et 14e et continuaient à remonter grâce aux arrêts".

"Après quelques tours, Fernando a commencé à avoir des soucis de boîte de vitesses que nous soupçonnions d’être liés à des capteurs. Bien que ses ingénieurs aient travaillé dur pour lui faire gérer le problème, il est devenu très difficile de le surveiller et nous avons dû faire rentrer la voiture. Il a fait la majeure partie de la course en fond de peloton et a mené une course excellente et agressive, c’est dommage de ne pas avoir vu l’arrivée".

"La journée de Stoffel s’est terminée par une grande tristesse. Sa performance tout le week-end avait été fantastique et il a été dans le top 10 pendant la majeure partie de la course, remontant jusqu’à la 7e place alors qu’il était parti 18e. C’est vraiment dommage non seulement que la fiabilité ait encore une fois gâché une chance de partir 8e, mais que ses efforts pour remonter au fil du peloton n’aient servi à rien".

Honda est évidemment au centre des critiques, mais aussi des négociations avec un possible départ du côté de Toro Rosso et la fin d’une collaboration désastreuse avec McLaren. Ce week-end encore, le motoriste japonais a entraîné McLaren dans un nouveau fiasco.

"La journée de dimanche a commencé par un changement de moteur pour Stoffel à cause du problème de MGU-K en qualifications" regrette Hasegawa. "Stoffel a donc dû démarrer la course en fond de grille juste devant Fernando. Malgré les circonstances, il a pris un bon départ et a fait une superbe course dans le top 10 avant d’abandonner. Il a perdu la puissance de son moteur et nous allons rechercher la cause du problème".

"Fernando a aussi commencé la course du fond de grille et a montré un rythme régulier en course mais l’équipe a dû le faire rentrer à cause d’un problème sur sa boîte de vitesses. Malgré ces déceptions, c’est un peu positif d’avoir pu montrer un rythme correct sur un circuit qui est l’un des pires pour nous. Le prochain est Singapour et il correspond aux caractéristiques de notre voiture, donc nous essaierons de viser les points dont nous avons grandement besoin".

Pour cela, encore faudra-t-il que le moteur tienne tout un week-end sans lâcher...