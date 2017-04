Se dirige-t-on déjà, après deux courses, vers une bataille pour le titre mondial entre Mercedes et Ferrari ? Et plus spécifiquement entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel ?

Il est encore un peu trop tôt pour le dire mais Niki Lauda semble déjà le penser.

"Lewis et Seb ont déjà gagné une course chacun et ils semblent être les plus compétitifs. Malheureusement, pour nous, j’ai bien peur que ce duel dure toute la saison," dit-il.

"C’est certain, c’est une très bonne nouvelle pour les fans. Mais j’admets que je n’aurais pas eu de problème à ce que ça continue comme les trois dernières années pour nous."

Pour Lauda la domination de Mercedes est terminée.

"Oui, c’est un fait. A Melbourne nous avons perdu, de peu. Mais à Shanghai, nous avons gagné, de peu aussi, si on considère que Vettel a été pénalisé dans sa stratégie par l’intervention de la voiture de sécurité."

"Je suis en tout cas soulagé parce que nous avons déjà obtenu une première victoire dans ce nouveau règlement de la Formule 1. On sait à quel point il est difficile de préserver sa compétitivité quand les règlements changent. Nous y sommes parvenus, même si nous ne dominons plus."

Pour l’Autrichien, le duel Mercedes - Ferrari ne devrait pas être perturbé de sitôt par Red Bull Racing. Malheureusement pour les fans...

"Certes la performance de Max a été impressionnante mais je ne pense pas que Red Bull puisse viser beaucoup mieux pour l’instant."