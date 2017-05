Pour la seconde fois de la saison, Hyundai Motorsport place deux équipages sur le podium avec Thierry Neuville et Dani Sordo, respectivement deuxième et troisième du Rallye du Portugal.

Ce résultat atteint les objectifs fixés au départ du rallye. Hyundai Motorsport n’était jamais monté sur le podium de cette épreuve organisée au Portugal. C’est la sixième fois que l’équipe place deux équipages à l’une des trois premières positions. La série de podiums se poursuit après un top 3 au Mexique, une première et une troisième place en Corse et une victoire en Argentine.

Les trois équipages Hyundai Motorsport ont signé des meilleurs temps ce week-end avec quatre victoires chacun pour Hayden Paddon et Thierry Neuville et une pour Dani Sordo. C’est la première fois cette saison que les trois équipages parviennent à se montrer les plus rapides dans les spéciales. Avec neuf victoires d’épreuves pour les Hyundai i20 Coupé WRC, ce Rallye du Portugal est également l’un des plus remarquables en termes de performances.

Dani Sordo a effectué le meilleur départ en se plaçant au deuxième rang au terme de la première journée à moins de cinq secondes du leader. Thierry Neuville a suivi en quatrième position, tandis que Hayden Paddon s’est arrêté dans l’après-midi pour cause de problèmes électriques.

Thierry Neuville a pris l’avantage sur Dani Sordo le samedi avec deux nouveaux meilleurs temps. Hayden Paddon a été à nouveau contraint à passer par le Rally 2 avec un souci de direction.

Dimanche, Thierry Neuville a continué sa série en arrivant deuxième de la Power Stage et ainsi marquer un total de 22 points sur l’ensemble du rallye. Dani Sordo a conforté sa place au classement et Hayden Paddon a montré enfin son potentiel avec des temps impressionnants.

Grâce à ce résultat, Hyundai Motorsport reste à la deuxième place du classement des constructeurs avec 173 points, à 26 points du leader M-Sport. Thierry Neuville s’empare de la deuxième position des pilotes avec 106 points en six manches.

Les notes des équipages : Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC n°5)

Après une bataille âpre et une première journée disputée, Thierry Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul ont repris confiance le samedi pour se placer sur le podium provisoire. Après des victoires en Corse et en Argentine, ils terminent avec une deuxième position au Portugal. C’est leur quatrième podium consécutif et leur série de points en Power Stage continue grâce à une deuxième place.

Thierry Neuville : « Nous avons été en délicatesse avec l’arrière de notre voiture ce week-end. Ça nous a empêchés de pouvoir défendre nos chances face à Ogier et M-Sport pour la victoire. Ils ont été très performants. Après deux victoires, je suis heureux de marquer à nouveau de gros points avec la deuxième position du rallye et de la Power Stage. C’est important dans le cadre du championnat. Nous prenons la deuxième place derrière Ogier. Pour l’équipe, avec Dani troisième, nous marquons aussi des points importants. Ce fut un week-end très positif. Merci à tous les membres de l’équipe pour leurs efforts. Nous pouvons désormais nous concentrer sur la Sardaigne, où nous avions gagné l’an passé, avec un état d’esprit très positif. »

Les notes des équipages : Sordo / Martí (Hyundai i20 Coupé WRC n°6)

Pour Dani Sordo et Marc Martí, cette troisième place au Portugal est un premier podium sur terre avec Hyundai Motorsport après des récompenses glanées sur asphalte et sur terrain mixte. C’est leur sixième podium avec l’équipe. Malgré des difficultés durant le week-end, ils ont su défendre leur position pour terminer au troisième rang.

Dani Sordo : « Je suis très heureux de terminer sur le podium. J’étais assez déçu de ne pas parvenir à me battre aux avant-postes le samedi. Sébastien et Thierry étaient trop rapides. Ensuite, je me suis concentré sur la conquête de ce podium. C’était un week-end très marquant. Le soutien des spectateurs était incroyable et ça reste fantastique d’avoir autant de gens sur le bord des spéciales. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés et à toute l’équipe pour ce beau résultat. »

Les notes des équipages : Paddon / Marshall (Hyundai i20 Coupé WRC n°4)

« Et si ? », c’est la question qui est posée au terme du Rallye du Portugal pour Hayden Paddon et Seb Marshall. La paire nouvellement formée a signé quatre meilleurs temps et luttait pour la première place dès vendredi avant que des soucis électriques ne bloquent leur progression. Encore handicapés par des problèmes de direction le samedi, ils ont profité de la dernière étape pour montrer leur potentiel.

Hayden Paddon : « Je voudrais d’abord remercier l’équipe pour le travail fourni tout au long du weekend. Je sais que ce fut parfois frustrant, mais ils n’ont jamais abandonné. Si on ne fait que s’enfoncer un peu plus à chaque rallye, l’objectif est de relever le défi ensemble. Il fallait montrer ce que nous étions capables de faire en fin de course. Et notre série de meilleurs temps ne fait que renforcer notre déception de ne pas avoir pu profiter d’une course sans problème. En ouvrant la route dans la Power Stage, il a fallu balayer la trajectoire. Seb a fait un travail extraordinaire pour sa première dans la voiture. Nous aurions pu nous battre pour la victoire et il y a des signes encourageants pour l’avenir. »

Mission accomplie

Après deux victoires consécutives, Hyundai Motorsport visait d’autres objectifs au Portugal où l’équipe n’était encore jamais montée sur le podium. Avec les deuxième et troisième places, Hyundai Motorsport confirme sa progression. L’équipe compte désormais 26 podiums en WRC, avec des tops 3 sur douze des treize manches du calendrier.

Michel Nandan, Team Principal : « Nous avons atteint nos objectifs du week-end avec deux de nos Hyundai i20 Coupé WRC sur le podium. Félicitations à Thierry et Nicolas et à Dani et Marc. Avec Sébastien Ogier en tête de seize secondes au départ de la dernière étape, nous avions préféré viser ce double podium et assurer le spectacle devant des milliers de fans. Hayden et Seb ont aussi montré leur pointe de vitesse. C’est une déception de les avoir vu touché par deux problèmes techniques différents. Nous allons devoir enquêter. Nous avons manqué un peu de performance par rapport à nos rivaux les plus proches, mais nous pouvons nous satisfaire de décrocher nos premiers podiums au Portugal. En Sardaigne, nous ferons face à un autre défi, mais nous gardons de bons souvenirs de la saison passée. Nous voulons atteindre le même résultat. »

Prochain rallye

La septième manche du Championnat du Monde des Rallyes FIA 2017 se déroulera en Sardaigne, où Hyundai Motorsport s’était imposé il y a un an. Avec le Rally Italia Sardegna, le championnat entrera dans sa seconde demi-saison. L’équipe est déterminée à décrocher d’autres victoires et podiums avec sa Hyundai i20 Coupé WRC.