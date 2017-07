Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen ont négocié le premier virage de la course aux deux premières places et c’est dans cet ordre qu’ils ont franchi la ligne d’arrivée. Mais cela n’a pas été facile pour eux et pour des raisons différentes.

"Mes pieds ne touchent plus le sol," s’exclame Sebastian Vettel. "Cette course a été très difficile. J’ai eu beaucoup à faire cet après-midi, car trois ou quatre tours après la voiture de sécurité, j’ai senti que quelque chose ne fonctionnait pas bien, ma direction était faussée. Il me semblait que la situation s’aggravait et j’ai donc évité les vibreurs. Cela n’a pas été facile. J’ai aussi compliqué la vie de Kimi (Raikkonen) qui était plus rapide que moi, mais pour ma part, je ne pouvais pas aller plus vite."

"La situation est revenue à la normale en fin de course, mais j’ai dû garder ma concentration jusqu’au drapeau à damier. J’espérais avoir quelques tours pour souffler, mais ils ne sont jamais arrivés," ajoute le champion allemand.

"C’était une course difficile. J’espérais vraiment un après-midi plus cool. Maintenant il y a des vacances et ça fait du bien d’y aller avec une victoire et plus de points au championnat."

La course de Kimi Raikkonen a aussi été stressante avec la Mercedes de Lewis Hamilton qui devenait inquiétante dans ses rétroviseurs en fin de course alors qu’il ne pouvait pas dépasser son équipier juste devant lui.

"J’avais une très bonne voiture aujourd’hui," explique Raikkonen. "J’ai pris un bon départ, mais je n’ai pas voulu tenter le diable. Après ça, j’ai suivi l’autre Ferrari pendant 71 tours. Ce n’était pas exactement ce que je voulais faire, car je voulais gagner. Les dépassements sont difficiles ici, surtout sur un équipier avec qui on prend moins de risques. Quoi qu’il en soit, l’équipe est contente et c’est le plus important."