Dimanche, « ROOKIES », un documentaire inédit consacré aux débutants en Formule 1 sera diffusé avant "La Grille" du Grand Prix du Brésil.

Ils sont jeunes et ont un rêve : devenir pilote de Formule 1. 2017 est leur année. Pendant plusieurs mois, Thierry Gautier avec l’aide de l’équipe F1 de CANAL+ a suivi trois rookies (débutants en Formule 1) qui pourraient devenir les stars de demain : Esteban Ocon, Pierre Gasly et Charles Leclerc. Avec les témoignages de Stoffel Vandoorne et Lance Stroll, jeunes espoirs eux aussi.

ROOKIES dresse leurs portraits. Retour sur le parcours de ces jeunes pilotes, les sacrifices concédés pour atteindre leur objectif et leur quotidien hors du commun au moment où ils touchent leur rêve du doigt.

LES PERSONNAGES

Esteban OCON, 20 ans. Dans son parcours vers la Formule 1, le jeune Français a croisé – et battu – Max Verstappen. Couvé par la meilleure équipe du plateau, Mercedes, Esteban Ocon s’est affirmé en 2017. Performant et régulier, il a dû batailler contre son coéquipier chez Force India, le Mexicain Sergio Perez. De quoi gagner en expérience et préparer l’avenir.

Pierre GASLY, 20 ans. Champion en titre de GP2, la discipline d’accès à la Formule 1, le jeune Français a dû patienter pour accéder à son rêve. Avant l’été, il était encore un aspirant pilote de F1, exilé au Japon pour disputer un championnat de monoplaces. Trois mois plus tard, Pierre Gasly est titularisé chez Toro Rosso. Les portes de la F1 se sont ouvertes pour lui.

Charles LECLERC, 19 ans. Pensionnaire de la prestigieuse académie de pilotes Ferrari, le jeune Monégasque réside à Maranello, dans l’antre de la Scuderia. Ami intime du regretté Jules Bianchi, qui l’a couvé à ses débuts, Leclerc trace sa route vers les sommets. Champion de Formule 2 cette année, il entrevoit une titularisation en F1 en 2018.

ROOKIES, un documentaire de 52 minutes à découvrir dimanche 12 novembre à 15h15 sur CANAL+.

Avec les témoignages de : Lance Stroll, Stoffel Vandoorne, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Alain Prost, Jacques Villeneuve, Eric Boullier, Nicolas Todt, Frédéric Vasseur.