Comme à Monaco et à Budapest, Mercedes sera-t-elle dominée par Ferrari et inquiétée par les Red Bull sur un circuit lent et sinueux ? Lewis Hamilton est bien conscient que Mercedes ne pourra dominer autant qu’à Monza, mais demeure confiant dans les possibilités de sa voiture. Toto Wolff indiquait d’ailleurs hier que Mercedes avait grandement progressé depuis Budapest dans les circuits plus lents…

La Mercedes est toujours plus rapide le samedi que le dimanche et Lewis Hamilton compte bien s’appuyer sur cet avantage peut-être décisif.

« Peut-être que nous n’avons pas le meilleur package ce week-end, mais nous avons toujours une voiture formidable. Nous pouvons toujours être dans la mêlée. Nous pouvons toujours adopter des stratégies potentiellement meilleures. Peut-être que sur un seul tour, en qualifications, nous aurons un scénario meilleur pour nous, ce qui est important ici. Il est difficile de dépasser, exécuter le tour parfait en qualifications sera l’une des clefs. »

« Red Bull sera rapide. On sait que ce ne sera pas le meilleur week-end pour nous. Mais j’aborde cette course dans un état d’esprit positif. »

« Mais c’est un circuit très difficile, il faut avoir les bons réglages, avoir le bon timing, comprendre les pneus… Donc le temps passé en piste sera très important. »

A Singapour, circuit où il est malaisé, mais pas impossible, de doubler, la pole position sera de grande valeur. Le maître de l’exercice, Lewis Hamilton, scellera-t-il sa victoire dès le samedi ?