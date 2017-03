Max Verstappen a conclu la première semaine d’essais de Red Bull au deuxième rang et a contribué à permettre à l’équipe de parcourir 294 tours au total de ces quatre journées, malgré des problèmes récurrents.

Cette dernière journée a été disputée dans des conditions artificielles après l’arrosage de la piste pour simuler du mieux possible la pluie : "Un roulage sur la pluie est toujours utile, on en a besoin même si ce n’était pas très révélateur avec le mélange de températures basses et de soleil" a-t-il déclaré à Nextgen-Auto.com.

Dans l’ensemble, il tire un bon bilan de cette première semaine d’essais : "C’était très positif pour nous. Nous avons beaucoup roulé et j’ai pu m’habituer à la voiture et travailler sur ces nouvelles monoplaces. C’est une philosophie différente entre la voiture, les pneus larges, et je l’ai pilotée différemment. Mais elle se comporte bien sur le mouillé, nous sommes heureux".

Bien que la première semaine n’ait pas été disputée dans l’objectif du chrono, Verstappen espère pouvoir faire parler la poudre la semaine prochaine, toujours à Barcelone.

"Nous avions surtout besoin de roulage afin de voir si tout était fiable, et ça a été le cas, dans l’ensemble. Il est trop tôt pour dire où nous en sommes, c’est difficile car on ne sait pas ce que font les autres en termes de programme, mais nous sommes satisfaits à titre personnel".

Cependant, le Néerlandais ne voit pas Mercedes être battue en début de saison : "Ils auront toujours l’avantage lors des premières courses mais je pense que nous les rattrapons".