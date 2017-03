Il devient difficile de commenter les essais de McLaren sans utiliser les termes les plus pessimistes et les plus alarmistes, tant les deux semaines qui viennent de passer ont été difficiles.

Le bilan détaillé de ces essais est que l’équipe a changé six fois de moteur en deux semaines, qu’elle a rencontré plusieurs types de pannes sur l’unité de puissance et qu’au final, elle n’a réalisé en moyenne que 66 tours entre chaque problème.

C’est la distance d’une seule course, sans essais, sans roulage préalable, alors que les moteurs devront en moyenne faire 5 courses cette saison ! Dès lors, il est difficile de ne pas céder à la panique face à un constat dont on sait d’avance qu’il mène à l’un des pires échecs de McLaren.

En huit journées d’essais, Vandoorne et Alonso ont couvert la distance de 6 Grands Prix, là ou Mercedes en a aligné près de 17. Problème électrique, turbo en panne, système électrique défaillant, tout y est passé du côté de Honda qui n’a pas attendu longtemps pour se prendre le premier tacle par Fernando Alonso, qui a accusé le motoriste d’être l’unique responsable de l’échec annoncé.

Pour compléter le tableau déjà peu reluisant, les déclarations des acteurs et observateurs laissent penser que ce n’est guère mieux du côté de la performance, puisque le Honda rendrait plusieurs dizaines de chevaux à ses concurrents.

Un déficit qui amènerait un handicap situé entre 20 et 30 km/h en bout de ligne droite. Des chiffres qui, s’ils s’avèrent exacts, ne permettront pas à l’équipe de Woking de faire mieux que lors des essais, où elle n’a devancé que les pilotes Sauber.

A peine la saison est commencée qu’il faudrait déjà un miracle par Honda pour que McLaren sauve la mise et arrive, au minimum, à maintenir son niveau de 2016. Au vu des deux semaines passées à Barcelone, il faut plutôt s’attendre à ce que l’unique motif de satisfaction soit de ne pas être en dernière ligne de la grille.

La tension serait déjà à son comble entre Woking et Sakura et la situation se dégradera à grande vitesse si rien n’est accompli durant les deux semaines qui nous séparent de Melbourne.

Bilan de Barcelone I et II