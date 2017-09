Sebastian Vettel a signé hier la pole position à la lueur des projecteurs du circuit de Singapour en étant chaussé des pneumatiques P Zero Violet ultra-tendres utilisés par l’ensemble des pilotes durant l’intégralité des qualifications.

Le chrono de l’Allemand, en 1’39’’491 – 3’’1 plus rapide que la pole réalisée l’an passé, battue dès la Q1 – constitue le record absolu du tracé de Marina Bay, établi sur une piste dont les températures ont atteint jusqu’à 34°C durant la séance.

La Q1, en particulier, fut marquée par un fort degré d’évolution, en raison notamment de l’huile jonchant l’asphalte après le passage des courses de support. Comme nous l’avions observé vendredi en EL2, l’usure et la dégradation des pneumatiques fut contenue, même avec les ultra-tendres, augurant la possibilité d’une stratégie d’un arrêt aux stands, même en cas d’accroissement de cette dégradation.

"Dès lors que l’huile a disparu de l’asphalte, le tracé s’est rapidement révélé plus rapide. Cela permit d’assister à une séance qualificative particulièrement serrée, pendant laquelle de nombreux pilotes pulvérisèrent le précédent record de ce circuit de Singapour," explique Mario Isola, le responsable de Pirelli F1.

"Les pneumatiques 2017, plus larges, ont fortement contribué à ces améliorations sur une piste qui favorise tout particulièrement le grip mécanique. L’usure et la dégradation étant relativement faibles avec les trois mélanges, un pit-stop devrait être privilégié, mais en raison du paramètre Safety Car - intervenu lors de chaque édition - ainsi que les conditions imprévisibles, les écuries vont devoir se montrer réactives et adapter leur stratégie aux circonstances de course.