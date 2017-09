L’accident du premier tour à Singapour entre Max Verstappen, Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen continue de faire réagir dans le monde de la Formule 1.

Le grand gagnant de l’accrochage, Lewis Hamilton, a suggéré aujourd’hui que son rival au championnat n’avait pu voir Max Verstappen ou Kimi Räikkönen en raison d’un angle mort. Il prend ainsi la défense de Sebastian Vettel, accusé au contraire par Max Verstappen d’avoir piloté de manière trop agressive.

« Souvent - regardez le départ que j’ai pris à Monza - quand vous êtes devant, vous ne pouvez pas voir en réalité le gars qui est deuxième » confie Lewis Hamilton, pour qui cet accrochage n’est qu’un « incident de course malheureux. »

« Vos poursuivants sont généralement dans un angle mort s’ils prennent un aussi bon départ que vous. Et c’est difficile de savoir où ils sont. Donc votre première pensée, c’est de vous protéger, d’aller à l’intérieur et de couvrir votre position, donc je suppose que c’est ce que Seb a fait. »

« Quand vous faites cela, soudainement, vos poursuivants apparaissent dans votre rétro, donc vous pouvez comprendre où ils sont, mais parfois, vous réalisez qu’ils sont devant, donc vous n’avez pas besoin de regarder dans le rétro. Je ne sais pas si Seb a ressenti cela ou non. J’étais simplement concentré pour essayer de m’élancer plus vite que Daniel Ricciardo. »

« J’ai vu Kimi Räikkönen, donc je gardais simplement un œil sur ce qu’il se passait sur mon côté gauche et si quelque chose arrivait, j’étais prêt à tirer tout droit au virage 1 pour ne pas être percuté. »

Après avoir pris un départ « plutôt moyen » selon ses propres dires, Daniel Ricciardo, lui aussi rescapé de l’incident, a pu observer l’accrochage d’un point de vue privilégié.

« Tout cela m’a donné un peu de temps pour voir en gros ce qu’il se passait. J’abordais le virage de manière sûre pour observer ce qu’il se passait devant moi et heureusement, c’était la bonne chose à faire. Les projections d’eau [dégagées par les voitures] étaient vraiment mauvaises, donc c’était assez chaotique lors des premiers virages. »

Pour la première fois depuis longtemps, un départ d’un Grand Prix a eu lieu sous la pluie. Mais le pilote Red Bull ne veut pas penser que cet accrochage ait été directement causé par ces conditions.

« C’était formidable. Ce n’était pas vraiment mouillé sur la grille. C’était la bonne décision. Mais je ne pense pas que cela ait contribué à l’accident. Il semble que Kimi a pris un départ formidable. Celui de Sebastian n’était pas aussi bon, pour une raison ou une autre… vraiment, je n’ai pas tout vu. Mais Kimi a pris un départ formidable et je pense que c’était un incident de course malheureux » poursuit l’Australien, qui emploie donc les mêmes termes que Lewis Hamilton.

« C’était la bonne décision de procéder à un départ arrêté parce que comme l’a dit Lewis, la grille n’était pas trop mauvaise. Si le départ s’était déroulé derrière une voiture de sécurité, avec toutes les projections d’eau, ç’aurait pu être potentiellement plus dangereux. Et rien ne serait arrivé au premier virage. Parce que normalement, tout le monde conserve sa position, et c’est plus propre mais moins excitant pour les fans. Donc oui, c’est bien sûr malheureux pour les gars impliqués dans l’accident mais je ne pense pas qu’ils puissent regretter la décision des commissaires ou de Charlie de commencer la course ainsi. Je pense que c’était parfaitement juste et approprié. »