L´ancien dirigeant de la Scuderia Ferrari, Cesare Fioro, est dans un état critique après un accident de vélo.

Plusieurs sources italiennes, dont La Gazetta dello Sport et Autosprint, rapportent que l´homme de 78 ans est tombé alors qu´il était à vélo dans le Sud de l´Italie, et qu´il a été trouvé inconscient.

Il est en ce moment même à l´hôpital, semble-t-il avec de sérieuses blessures à la tête et aux bras.

Fioro a brièvement dirigé Ferrari à la fin des années 80 et au début des années 90 et a été aussi impliqué dans le management des équipes Ligier et Minardi.